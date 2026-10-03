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‘Utandıran hastalık!’ Spordan, sosyal ortamdan hatta gülmekten bile alıkoyuyor

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#Sağlık#Utandıran Hastalık#İdrar Kaçırma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 07:40

Kadınlarda sık görülen ancak çoğu zaman doktora bile söylemeye çekinilen bir hastalık. Hatta adına 'utandıran hastalık' bile deniyor... Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aylin Önder Dirican, her 4 kadından 1'inde görülen bu hastalık hakkında çok önemli bilgiler verdi.