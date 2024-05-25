Üşüme, yorgunluk, kilo alımı, cilt kuruluğu ve daha fazlası… Bu belirtiler bakın hangi hastalığa işaret ediyor

Önemli etkilere sahip

Küçük miktarlarda salgılanan bu hormonlar sindirim sisteminden kas iskelet sistemine, birçok farklı organ ve sistemde önemli etkilere sahiptirler. Çeşitli hastalıklara bağlı olarak tiroit hormonu seviyesindeki artma veya azalma küçük bir miktar bile olsa istenmeyen şikayetlere neden olabilmektedir.

Tiroit rahatsızlığının temel nedenlerinden biri

Ülkemizde iyot eksikliği endemik olduğundan tiroit hastalıkları sık görülmektedir. Her ne kadar tuz başta olmak üzere gıdalarda iyot takviyesi bulunsa da bölgesel ve coğrafi olarak bu sorun hala önemlidir ve ülkemizde görülen çoğu tiroit rahatsızlığının temel nedenlerinden biridir.