Üşüme, yorgunluk, kilo alımı, cilt kuruluğu ve daha fazlası… Bu belirtiler bakın hangi hastalığa işaret ediyor

En sık görülen tiroit rahatsızlığı: Hashimoto hastalığı
Tiroit hormonunda eksikliğe yol açan hastalıklar genellikle tiroit bezinin inflamatuar hastalıklarıdır (Tiroidit). Çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişebilir, kısa süreli olabileceği gibi kronik bir hastalık halini de alabilir. En sık görülen tiroit bez hastalığı, Kronik Lenfositik Tiroitit diğer adı ile Hashimoto Hastalığı’dır. Tiroit bezine karşı vücudun gösterdiği reaksiyon ile bez yıkıma uğrar ve gerekli miktarda tiroit hormonu sentezleyemez, bu hormon yetmezliği “Hipotiroidi” olarak adlandırılır.
Hipotiroidi tablosunun vücudumuz üzerine temel etkisi metabolizmanın yavaşlaması şeklindedir. Hipotiroidi olan hastalarda üşüme, yorgunluk, uyku hali, dikkat dağınıklığı, isteksizlik, kilo alımı, kabızlık, cilt kuruluğu ve saç dökülmesi gibi şikayetler görülebilir. Bunun yanında kalpte ritm bozuklukları, yaygın vücut ödemi gibi tablolar eşlik edebilir. Tedavi edilmez ise bu durum ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir.