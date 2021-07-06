Ürtiker belirtileri nelerdir, bulaşıcı mıdır? Ültiker çeşitleri ve tedavisi hakkında merak edilenler

Ürtiker nedenleri Kronik ürtiker erişkinlerde (30-50 yaş) ve özellikle kadın hastalarda iki kat daha sık görülür.



Akut ürtikerin en önemli nedenleri ilaç, enfeksiyon ve gıdalardır. Özellikle balık, yumurta, süt, soya gibi alerji ihtimali yüksek gıdalar çocuklarda akut ürtikeri tetikleyebilir. Böcek ısırıkları da akut ürtikere neden olabilir. Kronik ürtikerli hastaların neredeyse yarısında herhangi bir neden saptanamaz.



Kronik ürtikere, ilaçlar, kronik enfeksiyonlar, gıdalar neden olabileceği gibi hormonal hastalıklar, otoimmünite, fiziksel uyaranlar da neden olabilir. Sıcak ve soğuk su, güneş ışığı, basınç ve terleme gibi birçok fiziksel uyaranlara bağlı oluşan ürtikerler de kronik ürtiker içinde önemli bir grubu oluştururlar.



Hastalığın tanısı dermatoloji uzmanları tarafından hastanın şikayetlerinin ve öyküsünün dinlenmesiyle ve klinik muayene ile konur.