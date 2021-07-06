Ürtiker belirtileri nelerdir, bulaşıcı mıdır? Ültiker çeşitleri ve tedavisi hakkında merak edilenler
Ürtiker, halk arasında kurdeşen olarak bilinen bir cilt hastalığı. Kaşıntı ve kızarıklıkla ortaya çıkan ürtiker, daha çok bahar aylarında artış gösterir. Peki ürtiker belirtileri nelerdir? Ürtiker bulaşıcı mıdır? İşte ültiker çeşitleri ve tedavisi hakkında merak edilenler...
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1
Ürtiker; histamin salınımıyla ortaya çıkan, deriden kabarık, kızarık ve kaşıntılı döküntüler ile karakterize bir cilt hastalığıdır. Bu terim, dokunulduğunda kızarıklık ve kaşıntıya neden olan, ısırgan otu “urtica ureus” kelimesinden gelir. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, hastalık hakkında detaylı bilgiler verdi.
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Ürtiker belirtileri nelerdir?
Ürtiker (kurdeşen) hastalığında, “ürtika” diye adlandırılan deri döküntüleri, deriden kabarık, kızarık, kaşıntılı lezyonlar şeklinde kendini gösterir.
Bu deri döküntülerinin basitçe 4K şeklinde özetleyebileceğimiz kaşıntı, kabarıklık, kızarıklık ve 24 saat içinde kaybolma olmak üzere 4 temel özelliği vardır.
Ürtikere “anjioödem” eşlik edebilir. Ürtiker lezyonunda kızarıklık ve şişlik (ödem) derinin üst kısmına yerleşir. Anjioödemde ise derinin alt kısmı ve deri altı tutulur. Anjioödemde kaşıntı yerine ağrı, sıklıkla mukoza tutulumu vardır (dil, dudak, ağız, genital bölgede şişme) ve ürtikere göre lezyonlar daha uzun sürer (48-72 saat ). Ürtikere anjioödem eşlik ediyorsa tablo daha şiddetlidir.
Ürtiker her 5 kişiden birinde rastlanabilecek kadar yaygındır. Toplumda görülme oranı % 0.5-5 olarak tahmin edilir.
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Ürtiker bulaşıcı mıdır?
Ürtiker (kurdeşen) tüm vücutta görülebilir. Bulaşıcı özellik göstermez.
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Ültiker çeşitleri nelerdir?
Ürtiker devam etme süresine göre akut veya kronik olarak ikiye ayrılır:
Akut ürtiker: Şikâyet yeni ortaya çıkmış ve 6 haftadan kısa bir zaman periyodunu içeriyorsa akut ürtiker olarak adlandırılır.
Kronik ürtiker: Ürtiker şikâyetleri 6 haftadan daha uzun bir süredir her gün ya da haftada en az 2 kez ataklar halinde tekrarlayarak devam ediyorsa kronik ürtiker olarak adlandırılır. İnsanlar hayatlarının bir evresinde, % 15-25 oranında ürtiker atağı geçirme ihtimali taşır. Akut ürtiker genellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde gözlenir.
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Ürtiker nedenleri
Kronik ürtiker erişkinlerde (30-50 yaş) ve özellikle kadın hastalarda iki kat daha sık görülür.
Akut ürtikerin en önemli nedenleri ilaç, enfeksiyon ve gıdalardır. Özellikle balık, yumurta, süt, soya gibi alerji ihtimali yüksek gıdalar çocuklarda akut ürtikeri tetikleyebilir. Böcek ısırıkları da akut ürtikere neden olabilir. Kronik ürtikerli hastaların neredeyse yarısında herhangi bir neden saptanamaz.
Kronik ürtikere, ilaçlar, kronik enfeksiyonlar, gıdalar neden olabileceği gibi hormonal hastalıklar, otoimmünite, fiziksel uyaranlar da neden olabilir. Sıcak ve soğuk su, güneş ışığı, basınç ve terleme gibi birçok fiziksel uyaranlara bağlı oluşan ürtikerler de kronik ürtiker içinde önemli bir grubu oluştururlar.
Hastalığın tanısı dermatoloji uzmanları tarafından hastanın şikayetlerinin ve öyküsünün dinlenmesiyle ve klinik muayene ile konur.
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Tedavisi
Akut olgularda, antihistaminik bazen de şiddetli olgularda kortizon tedavisiyle hastalık tedavi edilir. Akut ürtiker kısa sürede tedavi edilebilirken, kronik ürtiker yıllarca sürebilir. Kronik ürtikerde tedaviye antihistaminik tedavi ile başlanılır. Tedaviye yanıt vermeyen olgularda tedavi dozu 4 katına kadar artırılabilir ya da iki farklı antihistaminik ilaç birlikte kullanılabilir.
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Tedavi sırasında ilaçlar düzenli ve hep aynı saatte alınmalıdır. Doz artışına 2-4 hafta süresince yanıt vermeyen olgularda ise bir üst basamak tedavilere geçirilir. Bu tedaviler kronik, dirençli olgularda kullanılan biyolojik (monoklonal IgE antikoru) ya da biyolojik tedaviye de yanıt vermeyen olgularda kullanılan immun sistemi baskılayıcı tedavilerdir. Kronik ürtikerde yeni geliştirilen biyolojik tedaviler aylık aşı şeklinde uygulanır. Çoğunlukla bu yeni tedavilerle hastalık kontrol altına alınabilir.