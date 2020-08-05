Unutkanlığa iyi geliyor! Yaşlılık için sağlığınıza yapacağınız en güzel yatırım...

Eğer balık tüketemiyorsanız günde 1 gram omega 3 takviyesi almanızda fayda var. Ancak omega 3 yağ asidinin tüketim miktarı yaşa ve hastalık durumuna göre değişebiliyor. Bu nedenle günde ne kadar takviye almanız gerektiğini doktorunuza mutlaka danışın.