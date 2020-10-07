Ünlülerin çocukları ile birlikte ev halleri

Ekranda görmeye alışık olduğumuz ünlü anneler çocukları ile birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıyor. Kimi çocuklarıyla yemek yapıyor kimi de farklı aktivitelerde bulunuyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşte ünlü annelerin çocukları ile ev halleri...
2
Abone Ol
Hazal Kaya
Hazal Kaya, setten arta kalan zamanını oğluna ayırıyor. Oğlu Fikret Ali ile paylaşım yapan Kaya, fotoğrafa "Çalışırken çocuklarını özleyen ana postudur" diye yazdı.
3
Abone Ol
Pelin Akil
Pelin Akil ikiz kızlarıyla birlikte fotoğrafını şu notla paylaştı: "Biz güne böyle başladık ya siz? Dişler fırçalandı mı? "
4
Abone Ol
Fahriye Evcen
Burak Özçivit ile evlenen ve Karan adında bir oğlu olan Evcen, çok sık olmasa da sosyal medyadan oğlu ile fotoğraflarını paylaşıyor. Evcen, vaktinin çoğunu oğluyla geçiriyor.
5
Abone Ol
Doğa Rutkay
2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenen ve Rutkay Kerim ve Piraye adında ikiz çocukları olan Doğa Rutkay ise kızıyla olan fotoğrafını paylaştı: "Evet kızım aynalar güzeldir bize kendimizi gösterir zaman zaman kusurlarımızı hatırlatır çok ciddiye almamak lazım ama yinede çünkü, insan zaten kusurlarıyla güzeldir... İnsanlar ne der nasıl görünüyorum diye değil kendi gelişimini kendinde sevdiğin sevmediğin yerlerini iyi tanı diye aynalar var bence , işe olumlu tarafından bakmak lazım (zamanı gelince detayları konuşuruz).Kendini sev kendine iyi bak. Seni seviyorum çiçeğim..."
6
Abone Ol
Özlem Ada Şahin
Arya ve Zeynep adında iki kızı olan Özlem Ada Şahin: "Masallar diyarından geldi. Tüm anneler sihirli. Sihirli Annem izliyoruz bu aralar."
7
Abone Ol
Çağla Şıkel
Kuzey ve Uzay adında 2 oğlu olan Çağla Şikel de oğulları ile fotoğraflarını sıklıkla paylaşıyor. Bu fotoğrafı Şikel, "3 küçük beye kahvaltı servisi biyrrruuunnnnn" notu ile paylaştı. 41 yaşındaki güzel anne oğulları ile her anın tadını çıkarıyor.
8
Abone Ol
Ceyda Düvenci
2015 yılında Bülent Şakrak ile hayatını birleştiren Ceyda Düvenci çocuklarıyla olan keyifli hallerini şu şekilde paylaştı: "Veeeee gezgin ailemden hepinize iyi akşamlaaar…"
9
Abone Ol
Melis İşiten
Melis İşiten, 2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile nikah masasına oturmuştu.Bu evliliğinden 2016 yılında kızları Ada dünyaya geldi. Sosyal medyadan sıkça paylaşım yapan İşiten, bu fotoğrafı "Ben sana kanatlanıp uçmayı öğreticem. Ben sana bağırarak şarkı söyleyebilmeyi, istediğin yerde istediğin kadar kahkaha atabilmeyi, göz yaşlarını saklamadan ağlayabilmeyi öğreticem. Ben sana ruhunu dans ettirmeyi öğreticem. Sana özgürlüğünün sadece senin kalbinin sınırlarına bağlı olduğunu öğreticem. En azından son nefesime kadar deneyeceğim. Hiç bir şeyi beceremezsem, sevmeyi öğreticem. İyi hoş güzel konuştum ama. ya senden öğrendiklerim? öğreneceklerim? İşte onlar benim en kıymetli merakım kız arkadaşım." diyerek paylaştı.
10
Abone Ol
Pınar Altuğ
Ünlü oyuncu karantinada kızıyla bol bol yemek yaptı. Tüm tarifleri sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.
11
Abone Ol
Tülin Şahin
Ünlü manken Tülin Şahin de küçük kızı ile fotoğrafını paylaşarak şu notu ekledi: "Bahçe keyfi…"
12
Abone Ol
Tuba Ünsal
Tuba Ünsal da sosyal medya hesabından zaman zaman çocuklarıyla birlikte keyifli anlarını takipçileri ile paylaşıyor.
13
Abone Ol
Deniz Akkaya
Bizde durum böyle… Hafta sonu mood.
14
Abone Ol
Buse Terim
Nil ve Naz adında iki kızı olan Buse Terim Bahçekapılı da ailesi ile birlikte "Ev, aile..." notu ile bu güzel fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.
15
Abone Ol
Yasemin Özilhan
Emine ve Ela adında iki kızı olan Yasemin Özilhan da bu fotoğrafı paylaşarak "İyi ki…" dedi.
16
Abone Ol
Esra Erol
Esra Erol da aile fotoğraflarına çok önem veriyor ve onlarla yaşadığı mutlu anları sevenleri ile paylaşmayı seviyor. Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturan Esra Erol, İdris Ali ve Ömer adındaki oğullarının fotoğraflarını sıklıkla paylaşıyor.
17
Abone Ol
Almeda Abazi
2017 yılında Tolgahan Sayışman ile evlenen ve 2019 yılında da oğlu Efehan'ı dünyaya getirdi. Vaktinin çoğunu oğluyla geçiren Almeda Abazi, zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.