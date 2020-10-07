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Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 15:01 | 

Ünlülerin çocukları ile birlikte ev halleri

Ekranda görmeye alışık olduğumuz ünlü anneler çocukları ile birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıyor. Kimi çocuklarıyla yemek yapıyor kimi de farklı aktivitelerde bulunuyor.

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İşte ünlü annelerin çocukları ile ev halleri...

2Hazal Kaya
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Hazal Kaya

Hazal Kaya, setten arta kalan zamanını oğluna ayırıyor. Oğlu Fikret Ali ile paylaşım yapan Kaya, fotoğrafa "Çalışırken çocuklarını özleyen ana postudur" diye yazdı.

3Pelin Akil
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Pelin Akil

Pelin Akil ikiz kızlarıyla birlikte fotoğrafını şu notla paylaştı: "Biz güne böyle başladık ya siz? Dişler fırçalandı mı? "

4Fahriye Evcen
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Fahriye Evcen

Burak Özçivit ile evlenen ve Karan adında bir oğlu olan Evcen, çok sık olmasa da sosyal medyadan oğlu ile fotoğraflarını paylaşıyor. Evcen, vaktinin çoğunu oğluyla geçiriyor.

5Doğa Rutkay
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Doğa Rutkay

2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenen ve Rutkay Kerim ve Piraye adında ikiz çocukları olan Doğa Rutkay ise kızıyla olan fotoğrafını paylaştı: "Evet kızım aynalar güzeldir bize kendimizi gösterir zaman zaman kusurlarımızı hatırlatır çok ciddiye almamak lazım ama yinede çünkü, insan zaten kusurlarıyla güzeldir... İnsanlar ne der nasıl görünüyorum diye değil kendi gelişimini kendinde sevdiğin sevmediğin yerlerini iyi tanı diye aynalar var bence , işe olumlu tarafından bakmak lazım (zamanı gelince detayları konuşuruz).Kendini sev kendine iyi bak. Seni seviyorum çiçeğim..."

6Özlem Ada Şahin
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Özlem Ada Şahin

Arya ve Zeynep adında iki kızı olan Özlem Ada Şahin: "Masallar diyarından geldi. Tüm anneler sihirli. Sihirli Annem izliyoruz bu aralar."

7Çağla Şıkel
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Çağla Şıkel

Kuzey ve Uzay adında 2 oğlu olan Çağla Şikel de oğulları ile fotoğraflarını sıklıkla paylaşıyor. Bu fotoğrafı Şikel, "3 küçük beye kahvaltı servisi biyrrruuunnnnn" notu ile paylaştı. 41 yaşındaki güzel anne oğulları ile her anın tadını çıkarıyor.

8Ceyda Düvenci
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Ceyda Düvenci

2015 yılında Bülent Şakrak ile hayatını birleştiren Ceyda Düvenci çocuklarıyla olan keyifli hallerini şu şekilde paylaştı: "Veeeee gezgin ailemden hepinize iyi akşamlaaar…"

9Melis İşiten
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Melis İşiten

Melis İşiten, 2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile nikah masasına oturmuştu.Bu evliliğinden 2016 yılında kızları Ada dünyaya geldi. Sosyal medyadan sıkça paylaşım yapan İşiten, bu fotoğrafı "Ben sana kanatlanıp uçmayı öğreticem. Ben sana bağırarak şarkı söyleyebilmeyi, istediğin yerde istediğin kadar kahkaha atabilmeyi, göz yaşlarını saklamadan ağlayabilmeyi öğreticem. Ben sana ruhunu dans ettirmeyi öğreticem. Sana özgürlüğünün sadece senin kalbinin sınırlarına bağlı olduğunu öğreticem. En azından son nefesime kadar deneyeceğim. Hiç bir şeyi beceremezsem, sevmeyi öğreticem. İyi hoş güzel konuştum ama. ya senden öğrendiklerim? öğreneceklerim? İşte onlar benim en kıymetli merakım kız arkadaşım." diyerek paylaştı.

10Pınar Altuğ
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Pınar Altuğ

Ünlü oyuncu karantinada kızıyla bol bol yemek yaptı. Tüm tarifleri sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

11Tülin Şahin
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Tülin Şahin

Ünlü manken Tülin Şahin de küçük kızı ile fotoğrafını paylaşarak şu notu ekledi: "Bahçe keyfi…"

12Tuba Ünsal
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Tuba Ünsal

Tuba Ünsal da sosyal medya hesabından zaman zaman çocuklarıyla birlikte keyifli anlarını takipçileri ile paylaşıyor.

13Deniz Akkaya
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Deniz Akkaya

Bizde durum böyle… Hafta sonu mood.

14Buse Terim
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Buse Terim

Nil ve Naz adında iki kızı olan Buse Terim Bahçekapılı da ailesi ile birlikte "Ev, aile..." notu ile bu güzel fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.

15Yasemin Özilhan
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Yasemin Özilhan

Emine ve Ela adında iki kızı olan Yasemin Özilhan da bu fotoğrafı paylaşarak "İyi ki…" dedi.

16Esra Erol
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Esra Erol

Esra Erol da aile fotoğraflarına çok önem veriyor ve onlarla yaşadığı mutlu anları sevenleri ile paylaşmayı seviyor. Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturan Esra Erol, İdris Ali ve Ömer adındaki oğullarının fotoğraflarını sıklıkla paylaşıyor.

17Almeda Abazi
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Almeda Abazi

2017 yılında Tolgahan Sayışman ile evlenen ve 2019 yılında da oğlu Efehan'ı dünyaya getirdi. Vaktinin çoğunu oğluyla geçiren Almeda Abazi, zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.

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