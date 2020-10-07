Ünlülerin çocukları ile birlikte ev halleri

Melis İşiten Melis İşiten, 2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile nikah masasına oturmuştu.Bu evliliğinden 2016 yılında kızları Ada dünyaya geldi. Sosyal medyadan sıkça paylaşım yapan İşiten, bu fotoğrafı "Ben sana kanatlanıp uçmayı öğreticem. Ben sana bağırarak şarkı söyleyebilmeyi, istediğin yerde istediğin kadar kahkaha atabilmeyi, göz yaşlarını saklamadan ağlayabilmeyi öğreticem. Ben sana ruhunu dans ettirmeyi öğreticem. Sana özgürlüğünün sadece senin kalbinin sınırlarına bağlı olduğunu öğreticem. En azından son nefesime kadar deneyeceğim. Hiç bir şeyi beceremezsem, sevmeyi öğreticem. İyi hoş güzel konuştum ama. ya senden öğrendiklerim? öğreneceklerim? İşte onlar benim en kıymetli merakım kız arkadaşım." diyerek paylaştı.