Ünlü uzman 80/20 kuralını anlattı! Hem sevdiği şeyleri yiyor hem kalbini koruyor

Beal tipik bir gününü de şöyle anlattı:

-- Fındık ve meyve eklenmiş yulaf ezmesi gibi yüksek proteinli, lif açısından zengin bir kahvaltı

-- Günün en büyük öğünü olan öğle yemeği için doyurucu bir salata, tahıl kasesi veya çorba. (Baklagiller gibi bitki bazlı protein kaynaklarına odaklanan Beal, yemeğine bazen yumurta veya bir parça balık da eklediğini söyledi.)

-- Ara öğünde karışık kuruyemiş, granola bar veya çilekli yoğurt gibi atıştırmalıklar.

-- Börülceli esmer pirinç pilavı ya da buharda pişirilmiş lahana gibi hafif, çoğunlukla bitki bazlı bir akşam yemeği