Tyler Henry’nin yaşadığı bu zorlu süreç, yalnızca ünlü bir ismin sağlık yolculuğu olmanın ötesinde, toplum genelinde farkındalık oluşturabilecek nitelikte. Sessizce büyüyen bir tümörün nelere yol açabileceğini gözler önüne seren bu durum, erken tanının ve doğru tedavi yöntemlerinin hayati önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

New York Post'un ‘Hollywood Medium’ Tyler Henry, 29, reveals he had brain tumor — 4 symptoms to look out for' başlıklı haberinden derlenmiştir.