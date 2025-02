Ünlü doktorun çılgın deneyi: 5 yıl boyunca 'yıkanmadı'... Sonucu ne oldu?

Uzmanlık alanı önleyici tıp ve kamu sağlığı olan Hamblin, bu sorulardan yola çıkarak bir deneye başladı. 5 yıl boyunca duş almayan Hamblin deneyinin sonuçlarını ve temizlik ve hijyenin tarihçesini 2020'de raflarla buluşan "Clean, The New Science of Skin" (Temiz, Derinin Yeni Bilimi) isimli kitabında anlattı.