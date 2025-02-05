Ünlü doktorun çılgın deneyi: 5 yıl boyunca 'yıkanmadı'... Sonucu ne oldu?

"Her gün, günde iki kez, hatta her terlediklerinde duş alma ihtiyacı hisseden birçok insan var. Bir de çok daha nadir duş alan ama bundan bahsetmek istemeyen insanlar var" diyen Hamblin, "Halen insanların damgalandığı ve yüzlerine karşı 'pis' ya da 'iğrenç' dendiği az sayıdaki alandan biri bu. Biliyorum çünkü bana da bunları söyleyen çok oldu" ifadelerini kullandı.