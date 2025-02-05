Ünlü doktorun çılgın deneyi: 5 yıl boyunca 'yıkanmadı'... Sonucu ne oldu?

3) PAZARLAMA TAKTİKLERİ ALGIMIZI DEĞİŞTİRİR
Temel bilgileri öğrenip kendi başımıza kaldıktan sonra, geleneksel ve sosyal medyada görüp okuduklarımız, toplumda karşılaştığımız kişiler ve olaylar, kolektif olarak kabul edilebilir olana dair fikirlerimizi etkiliyor. Hamblin, "Sürekli pazarlama hamlelerine maruz kalıyorsunuz. Bunların bazılarını içselleştiriyor bazılarını içselleştirmiyor, yaptığınız ya da yapmadığınız şeylerin gerekli, iyi ya da iğrenç olduğunu buna göre belirlemeye başlıyorsunuz" dedi.