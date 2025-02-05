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Ünlü doktorun çılgın deneyi: 5 yıl boyunca 'yıkanmadı'... Sonucu ne oldu?

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#Sağlık#Yaşam#Yıkanmak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 09:03

En büyük organımız derimizin temizliği çok önemli. Bunun için kimimiz her gün kimimiz günde 2 kez duş alıyor, çeşit çeşit ürünler kullanıyoruz. Peki 5 yıl boyunca yıkanmazsanız ne olur? Ünlü doktor ilginç deneyiyle bu soruya yanıt verdi.