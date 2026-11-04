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Ünlü doktordan ezber bozan uyarı: Yedikleriniz sadece kilonuzu etkilemiyor! Haftada ‘30 kuralı’ neden önemli?

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#Sağlık#Bağırsak Sağlığı#Beyin Sağlığı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 09:15

Kendinizi daha mutsuz, yorgun hissetmenizin ya da hafızanızın eskisi kadar güçlü olmamasının nedeni sofranızdaki bazı alışkanlıklar olabilir mi? Uzmanlar, bağırsak sağlığı ile beyin arasındaki bağlantıya dikkat çekerken özellikle tüketilmesi gereken besinlere işaret ediyor. Üstelik araştırmalarda öne çıkan bir beslenme önerisi, alışveriş listenizi baştan aşağı değiştirebilir.