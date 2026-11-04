Ünlü doktordan ezber bozan uyarı: Yedikleriniz sadece kilonuzu etkilemiyor! Haftada ‘30 kuralı’ neden önemli?

Liften ve bitkisel besinlerden zengin bir beslenme mikrobiyom çeşitliliğini destekleyebilirken, aşırı işlenmiş gıdaların yoğun tüketimi bazı olumsuz sağlık süreçleriyle ilişkilendiriliyor. Ancak bağırsak mikrobiyomunun beyin fonksiyonlarını hangi mekanizmalarla ve ne ölçüde etkilediği henüz tam olarak açıklanmış değil.