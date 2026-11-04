Ünlü doktordan ezber bozan uyarı: Yedikleriniz sadece kilonuzu etkilemiyor! Haftada ‘30 kuralı’ neden önemli?

HER HAFTA 30 FARKLI BİTKİSEL BESİN TÜKETMEK NEDEN ÖNERİLİYOR?
Spector'ın yaklaşımı, katı ve kısa süreli diyetlerden ziyade sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirmeye dayanıyor. Öne çıkan öneriler şöyle:
Haftada en az 30 farklı bitkisel besin tüketmek.
Sebze, meyve, baklagil ve tam tahıllarla lif alımını artırmak.
Yoğurt, kefir ve lahana turşusu gibi fermente gıdalara beslenmede yer vermek.
Aşırı işlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak.
Uzun vadede sürdürülebilecek, kişisel ihtiyaçlara uygun bir beslenme düzeni oluşturmak.
Bu yaklaşımda amaç, kısa sürede sonuç vadeden kısıtlayıcı diyetler yerine günlük hayatta devam ettirilebilecek alışkanlıklar kazanmak.