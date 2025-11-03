Ünlü doktor en yaygın 7 hatayı anlattı: Bunları yapmayı acilen bırakın!

ABD'nin önde gelen eğitim kurumları olan Harvard Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nden diplomalı bir gastroenteroloji uzmanı olan ve Harvard'lı Doktor olarak tanınan Dr. Saurabh Sethi, sosyal medyanın en sevdiği isimlerden. Instagram'daki @doctor.sethi hesabında 1,3 milyon takipçisi bulunan 42 yaşındaki Dr. Sethi, son paylaşımlarından birinde, kahvaltı öğünlerinde pek çok kişinin yaptığı ve bağırsak sağlığına büyük zarar veren 7 hatayı sıraladı. Bilindiği üzere, günün en önemli öğünü olarak nitelendirilen kahvaltı, sağlığa sayısız fayda sağlıyor. Araştırmalar sabah ilk iş olarak yulaf lapası, yumurta veya müsli ile yoğurt gibi dengeli ve besin değeri yüksek kahvaltılıklar yemenin günün geri kalanında atıştırma ihtiyacını önlediğini ortaya koyuyor. Dr. Sethi, büyük ses getiren Instagram paylaşımında kahvaltıyla alakalı çok yaygın yedi alışkanlığı bağırsaklarınızı her sabah mahvedebileceği uyarısında bulundu. Kahvaltıyı tamamen atlamanın yapılabilecek hataların en kötüsü olduğunu belirten Dr. Sethi, bunun asit birikimine ve bağırsak hareketliliğinin yavaşlamasına yol açabileceğini söyledi. Araştırmalar, sabahları kahvaltıyı atlamanın obezite, Tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon riskini artırdığını da gösteriyor. Asit birikimi, mide ve boğazın iç yüzeyini aşındırabilen ve mide ekşimesi gibi sorunlara neden olabilen mide asidinin miktarının çok artması anlamına geliyor. Bağırsak hareketliliğinin yani sindirim sistemindeki kasların kasılma hızının yavaşlaması ise kabızlık, şişkinlik ve karın ağrısı gibi semptomları tetikleyebiliyor. Bu nedenle Dr. Sethi, insanların uyanır uyanmaz ilk bir saat içinde yemek yemeye çalışması gerektiğini söyledi. Sethi, aç karnına kahve içmenin de reflü riskini artırdığını ve sıkça yapılan bir başka hata olduğunu dile getirdi. Araştırmalara göre, bunun nedeni kafeinin mideyi daha fazla asit üretmeye teşvik etmesi, bunun sonucunda da mide ekşimesi, mide bulantısı veya kusma, kronik öksürük, ağız kokusu ve şişkinlik gibi reflü semptomlarının ortaya çıkması. Dr. Sethi, Kahvenizi içmeden önce bir bardak su için ve fındık veya muz gibi hafif bir atıştırmalık yiyin dedi. Sethi, rafine şekerle dolu oldukları için şekerli kahvaltılık tahıllar ve granola gibi ürünleri tüketmekten kaçınma tavsiyesinde de bulundu. Şekerli ürünlerle kahvaltı yapmanın kan şekerinin yükselmesine yol açarak daha öğlen olmasan enerji düşüşü yaşama olasılığını artırdığına dikkat çeken Sethi, Onun yerine yulaf, chia tohumu ve çilek tercih edin. Yulafın şeker oranı düşüktür, çilek de doğal bir tatlılık sağlar diye konuştu. Dr. Sethi, kahvaltılarla ilgili bir diğer yaygın hatanın da yağ oranı yüksek kurşun geçirmez kahve trendine kapılmak olduğunu belirtti. Uzun yaşamayla ilgili içerik üreten fenomenler, sade kahveye tereyağı ya da Hindistan cevizi yağı karıştırarak hazırlanan ve tereyağlı kahve olarak da bilinen kurşun geçirmez kahveyi öve öve bitiremiyor. Bu içeceğin yüksek yağ içeriği sayesinde enerjiyi artırdığı, konsantrasyonu geliştirdiği ve öğlene kadar acıkmayı önleyip ve enerji seviyesini koruyarak sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olduğu iddia ediliyor. Ancak son zamanlarda yapılan birçok araştırma, içine yağ katılmış kahvenin bilişsel işlevlerde, uyanıklıkta veya enerji düzeylerinde normal kahveye kıyasla önemli bir iyileşme sağlamadığını ortaya koydu. Dr. Sethi, bu içeceğin lif veya protein içermediğini de belirterek, aç karnına tüketenlerin hızla acıkma ve potansiyel olarak asit reflü sorunu yaşama riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Kahvaltıda yumurta ve tam buğday ekmeği gibi protein ve lif açısından dengeli bir tercih yapma tavsiyesinde bulunan Dr. Sethi'nin altını çizdiği beşinci hata kahvaltıyı aceleyle yapmak oldu. Dr. Sethi, bu alışkanlığın vücudu daha fazla strese sokarak yani daha az sindirim enzimi salınımına neden olarak, şişkinliğe yol açabileceğini ifade etti. Bunun yerine, oturarak yiyip yavaşça çiğnemenin sindirime daha faydalı olduğuna dikkat çeken Dr. Sethi, Çünkü bu şekilde yemek tükürük üretimini artırır ve yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı olan enzimlerin salınımını destekler dedi. Aynı şekilde, farklı meyve sularını bir arada tüketerek aşırıya kaçmanın, çok fazla şeker alımına neden olabileceğini hatırlatan Dr. Seth, Bu da bağırsak fermantasyonunun artması nedeniyle şişkinlik riskine yol açabilir diye konuştu. Dr. Sethi, daha az şeker içeren daha dengeli bir smoothie için meyveleri bütün kullanmanın veya meyve ve sebzeleri karıştırmanın daha iyi olduğunu söyledi. Son olarak, sabahları su içmeyi ihmal etmenin bağırsakların düzgün çalışmasını engellediğini vurgulayan Dr. Sethi, sözlerini Çünkü bağırsakların işlevlerini yerine getirebilmeleri için suya ihtiyaçları vardır. Güne doğru başlamak ve kabızlık gibi ağrılı sorunları önlemek için, her şeyden önce bir bardak su içmek çok önemlidir diye noktaladı.