Ünlü doktor akıllı saat kullanmıyor: Sadece tek bir şeyi takip ediyor

İYİ DOKTOR NE YAPAR?
O’Sullivan’a göre iyi tıp, yalnızca çok test istemekle ölçülmez. İyi bir doktor, hastanın şikayetini dikkatle dinler, sorunu anlamaya zaman ayırır ve ardından hastaya anlaşılır bir açıklama yapar.
Bu yaklaşım, hastanın yalnızca test sonucuyla değil, gerçekten dinlendiğini hissederek rahatlamasını sağlar. O’Sullivan, insanların “daha çok test daha iyi doktorluk demektir” düşüncesine kapılmaması gerektiğini vurguluyor. Çünkü bazen doğru yönlendirme, gereksiz testten çok daha değerlidir.