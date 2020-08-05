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Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 08:59,

Ünlü anne babalar ve çocukları Instagram’da

Severek takip ettiğimiz ünlü anne ve babalar Instagram hesaplarından çocuklarıyla beraber çektirdikleri birbirinden renkli kareleri takipçileri ile paylaşıyor. Bakalım son zamanlarda hangi ünlü ne paylaşmış. İşte çocukları ile birlikte fotoğraflarını takipçileri ile paylaşan o ünlüler ve sevimli çocukları...

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Ünlülerin bazıları çocuklarını magazincilerden köşe bucak saklıyor kimileri de sevenleri ile o mutlu anlarını paylaşmayı tercih ediyor. İşte birbirinden sevimli çocuklarının fotoğraf ve videolarını takipçileri ile paylaşan o ünlüler.

2Pelin Akil
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Pelin Akil

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin dünyalar güzel ikizileri Mina ve Alin hem babalarının hem de annelerinin objektiflerinden hayranları ile buluşuyor. Aşırı derecede tatlılık içerin fotoğraf ve videolar binlerce beğeni alıyor.

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Bir bebek bezi markasının yeni reklam yüzü olan Pelin Akil-Anıl Altan çifti ve 14 aylık ikizleri kameralara zaten oldukça aşinalar.

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Yemek yemeleri, uyumaları, birbirleri ile oyunları, en ufacık bir müzik duyduklarında yaptıkları o sevimli danslar binlerce takipçi tarafından izleniyor.

5Anıl Altan
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Anıl Altan

Babalarına oldukça düşkün olan ikizler babaları ile kalpleri ısıtan fotoğraf karelerine sahne oluyor.

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Kızlarına çok düşkün olan Baba Anıl Altan ise her fırsatta onların fotoğraflarını takipçileri ile paylaşıyor.

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Anıl Altan kızları ile çok eğleniyor.

8Çağla Şikel
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Çağla Şikel

Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında 2 oğlu olan Çağla Şikel de oğulları ile fotoğraflarını sıklıkla paylaşıyor.

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Bu fotoğrafı Şikel, "Hani birini öperken hemen o an aklın diğerinde kalır ya" notu ile paylaştı.

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41 yaşındaki güzel anne oğulları ile her anın tadını çıkarıyor.

11Zuhal Topal
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Zuhal Topal

Şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evli olan ve Lina adında bir kız çocuğu olan ünlü sunucudan tatil pozu...

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Kızıyla geçirdiği eğlenceli dakikaları takipçileri ile paylaşan Topal, bu fotoğrafını "Kızıma çaya geldim" notuyla paylaştı.

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14Ece Erken
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Ece Erken

Sunucu Ece Erken, Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen ile fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyor.

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5 yaşında olan Eymen annesine benzerliği ile dikkat çekiyor.

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Esra Erol da aile fotoğraflarına çok önem veriyor ve onlarla yaşadığı mutlu anları sevenleri ile paylaşmayı seviyor. Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturan Esra Erol, İdris Ali ve Ömer adındaki oğullarının fotoğraflarını sıklıkla paylaşıyor

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İyi bayramlar pozu kolay çekilmiyor😂Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden sevgiyle öperim❤️Sağlıklı mutlu huzurlu bayramlar

19Pelin Karahan
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Pelin Karahan

35 yaşındaki güzel oyuncuyu ilk olarak Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak tanıdık ve sevdik.

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İş insanı Bedri Güntay ile evli olan güzel oyuncunun Ali Demir ve Can Eyüp adlı 2 oğlu var.

21Esra Erol
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Esra Erol

Çocukları ile fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncunun ve ailesinin mutluluğu gözlerinden okunuyor.

22Alilşan
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Alilşan

Ünlü Şarkıcı Alişan'ın ve eşi Buse Varol'un oğulları Burak ile paylaşımları takipçileri tarafından oldukça beğeni alıyor.

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Geçtiğimiz günlerde büyük bir kaza atlatan ve ölümden dönen çift yaşadıkları her güne dua ediyor.

24Buse Varol
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Buse Varol

Buse Varol yaşadıklarını bu postun altında şu şekilde dile getirdi.
Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi🙏🏼 inanilmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Birdaha yaşatmasın Allah'ım. Hiçkimseye.. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dm den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmiş. Ne güzel insanlar biriktirmişiz🙏🏼 Ne kadar şükretsem de az kalır.. Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim🙏🏼 Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattik. Ailelerimize bağışladı Allah.Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam.. Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun❤️

25Didem Uzel Sarı
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Didem Uzel Sarı

ABD'de yaşayan borsacı Selim Sarı ile 2012 yılında evlenen çiftin Leo Aslan adını verdikleri bir bebekleri oldu.

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Leo Aslan dünyalar tatlısı bir çocuk ve resmen bir sosyal medya fenomeni.

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Yarı Türkçe yarı İngilizce aksanlı konuşması, yemek videoları, gözlerini kocaman kocaman açarak kendini ifade ediş tarzı o kadar sevimli ki Didem Üzel Sarı'nın takipçileri ona bayılıyor.

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Son olarak bayramda bu mutlu aile tablosunu paylaştılar ve herkesin bayramını bu fotoğraf ile kutladılar.

29Aslı Tandığan
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Aslı Tandığan

2014 yılında Cahit Tan Yeşilada ile evlenen ünlü oyuncu, ikinci çocuğunu da dünyaya getirdikten sonra bir süre ekranlara ara verdi.

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Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde oynadıktan sonra Yuvamdaki Düşman dizisinde oynayan Aslı Tandoğan, ikinci çocuktan sonra başka bir projede yer almadı.

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Atlas ve Arya adlı iki çocuğu olan güzel oyuncu şu sıralara ekranlardan uzak bir şekilde çocuklarını büyütüyor.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birbirinden güzel ve eğlenceli pozlarını paylaşıyor.

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34Berkay Şahin
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Berkay Şahin

Ünlü sanatçı Berkay kızlarına inanılmaz düşkün. Her fırsatta onlarla olan fotoğraflarını paylaşıyor.

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Arya ve Zeynep adında iki kızı olan sanatçı geçtiğimiz günlerde Kızı Arya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından bu şekilde kutladı. "İlk göz ağrım... ömrüm... 31.07.2017 iyi ki doğdun güzel kızım benim ❤️ #arya"

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"Uzun uzun yazmama gerek yok.! Şükürler olsun "

37İbrahim Çelikkol
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İbrahim Çelikkol

Karizmatik Oyuncu İbrahim Çelikkol ve Eşi Mihre Mutlu 2017 yılında sürpriz bir nikahla sessiz sedasız evlenmişlerdi.

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Geçtiğimiz yıl oğulları Ali'yi kucağına alan ünlü oyuncu oğlu ile olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

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Oyuncu Müge Boz da sosyal medyadan sıklıkla kızı ve eşi ile fotoğraflarını paylaşıyor.

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Basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019'da evlendiler ve kızları Vina ile olan eğlenceli fotoğraflarını paylaşmayı çok seviyorlar.

41Fahriye Evcen
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Fahriye Evcen

Burak Özçivit ile evlenen ve Karan adında bir oğlu olan Evcen, çok sık olmasa da sosyal medyadan oğlu ile fotoğraflarını paylaşıyor.

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Karan bebeğin her fotoğrafı binlerce beğeni alıyor ve sosyal medya da haftalarca konuşuluyor. Babasına benzerliği ile dikkat çeken Karan'ın fotoğraflarına bakmaya doyamıyoruz gerçekten.

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44Arda Turan
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Arda Turan

Futbolcu Arda Turan 2018 yılında Aslıhan Doğan ile evlendi.

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Hamza Arda ve Asil Aslan adında 2 oğlu olan çift çocukları ile olan kareleri sosyal medyada paylaşıyor.

46Bengü
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Bengü

2018 tarihinde Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü'nün bu evlilikten Zeynep isimli bir kızı var.

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Zeynep annesinin kopyası, özellikle çekik gözlerini annesinden almış.

48Ali Sunal
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Ali Sunal

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çifti kızları Narin'in fotoğraflarını takipçileri ile paylaşıyor.

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Eser Yenenler'in oğlu Kuzey babasına benzerliği ile dikkat çekiyor. Her fırsatta oğlu ile fotoğraflarını takipçileri ile paylaşıyor.

50Eser Yenenler
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Eser Yenenler

Bu mutlu aile pozları ile takipçilerinin bayramını "Ailenizle birlikte mutlu,huzurlu,şahane bir bayram diliyorum." notu ile kutladı.

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52Fırat Tanış
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Fırat Tanış

Çok sıklıkla fotoğraf paylaşmasa da Fırat Tanış da kızının fotoğraflarını dönem dönem sosyal medya hesabından paylaşıyor. Kızının 6 yaş gününü" 6. yaşın kutlu olsuncanım kızım ❤️" notuyla paylaştı.

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Ünlü oyuncunun kızı babasından çok annesine benziyor. Sizce de öyle değil mi?

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"Büyükler dünyasına hoşgeldinNe kadar içtendin biliyor musun?DeğişeceksinÖğreteceğiz sana okumayı, yazmayı, iyi olmayıAncak karşılaştırmak yok yazılanla söyleneniÇünkü hemen farkedeceksin” (b. ortaçgil)"

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"Dünya güzel gezegen"

56Doğa Rutkay
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Doğa Rutkay

Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmiş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye'yi dünyaya getirmişti.

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Karantina dönemince sıkça fotoğraf paylaşan oyuncu her fırsatta ailesiyle evde güzel vakit geçirdiğini söylüyor.

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Doğa Rutkay bir röportajında “Bu durumdan en çok ikizler mutlu. Anne-babaları evde diye bayram ediyorlar. Her gün oyunlar oynuyoruz, masallar okuyoruz. Bizim evde türlü türlü aktivite var” diyerek ev hayatını bu sözlerle anlatmıştı.

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Ünlü oyuncu Hande Ataizi'nin 2012'de evlendiği Amerikalı Benjamin Harvey'den Aslan Leon adında bir oğlu var.

60Hande Ataizi
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Hande Ataizi

Oğlu ile fotoğraflarını sıklıkla paylaşan Ataizi bu fotoğrafı ‘Anne ben büyüyünce kaptan olucam’ notu ile paylaştı.

61Özlem Yıldız
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Özlem Yıldız

Sunucu Özlem Yıldız’ın eski eşi Sinan Serter'den Demir adında bir oğlu var.

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Anne-oğul fotoğraf ve videolarını sosyall medya hesaplarında paylaşan yıldız, bu fotoğrafı "Sen benim en kıymetlimsin" yazarak paylaştı.

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Çukur'un Vartolusu Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında meslektaşı Cansu Tosun ile nikah masasına oturmuştu.

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14 Temmuz'da baba olan ünlü oyuncunun oğlunun adı Marsel,bu fotoğrafı paylaştı. "Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim.Başta bilgisi ve sevgisiyle herşeyi gözümüz kapalı emanet ettiğimiz doktorumuz @dryusufolgac 'a ,bizi 7/24 yalnız bırakmayan ve sürece hazırlayan @ebehayriye 'ye ,sporla beni bile doğurtabilecek olan @ozlemincesuguveli ' ye ,bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline teşekkürlerimi sunarım 🙏🏻Allah'a şükür 🙏🏻canına kurban @cansutosun ❤️ Hoşgeldin oğlum "

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2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünya evlenen Düvenci'nin bu evlilikten Melisa Nur adında bir kızı var.

66Ceyda Düvenci
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Ceyda Düvenci

2015 yılında Bülent Şakrak ile evlendi ve bu evliliğinden de Okan Ali adında bir oğlu var.

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En büyük aşk... kızım, oğlum; size güzel bir dünya bırakabilmeyi canı gönülden diliyorum... bugün dua ettim hepimiz için, yüce tanrım insanı affetsin... (sezen aksu ne güzel demiş?!?) affedilecek ne çok şey oluyor gerçekten... doğa, hayvanlar, tarih, çocuklarımız, analar... acaba bizi bunca şeyden sonra affedebilecekler mi?!? Tek yapabileceğim şey yuvama sığınmak ve dua etmek...

68Melis İşiten
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Melis İşiten

Melis İşiten, 2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile nikah masasına oturmuştu.

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Bu evliliğinden 2016 yılında kızları Ada dünyaya geldi.

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Sosyal medyadan sıkça paylaşım yapan İşiten, bu fotoğrafı "Doğrulanmışkendi yolumuzda, kalabalık başbaşalığımızda, ömürlük kız arkadaşlığımızda, kelebek kanadının gölgesinde uçuşuyoruz rüyalarımızda🌸" notu ile paylaştı.

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Bu dünyalar güzeli çocuk kim tanıyabildiniz mi? Babası onun bu fotoğrafını "DoğrulanmışKelebek gorse omru uzar mı bilmem ama benim uzadigi kesin :) güldügünuz güzel günleriniz olsun...Evlat bambaska birsey bir kez gülmesi icin bir omur aglayabilirm Allah tum yavrularimizi korusun..." notuyla paylaşmıştı.

72Çağan Atakan Arslan
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Çağan Atakan Arslan

Asıl ismi Çağan Atakan Arslan olan bizim Survivor yarışmasında Avatar Atakan olarak bildiğimiz Atakan 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlendi.

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2018'de Leon Aslan Arslan adını verdikleri bebeğini kucağına olan Avatar Atakan "Baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti" diyor.

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Aslan'ın fotoğrafları Atakan'ın takipçileri tarafından binlerce beğeni alıyor.

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Onun fotoğraflarına bakmaya doyamıyoruz gerçekten...

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Canımın içi , canım ve ben. Aynı babası gibi bakar 🦁💯❤

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