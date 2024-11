Kişilerin yeme içme alışkanlıkları da bağırsak kanseri riskinde rol oynuyor. Lif oranı düşük, kırmızı et ve işlenmiş et açısından zengin beslenme alışkanlıklarının hastalık riskini artırdığı düşünülüyor. Bazı uzmanlar son dönemde popülerliği artan keto ve paleo gibi et ağırlıklı diyetlerin, kanser oranlarının artışında pay sahibi olabileceğini öne sürüyor.