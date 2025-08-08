×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Ultra işlenmiş gıdalar yeniden tartışılıyor: Bitki bazlı et ürünleri gerçek sağlık mı vaat ediyor? ‘Kilo vermenize yardımcı olabilir’

Güncelleme Tarihi:

#Ultra İşlenmiş Gıda#Yapay Et#Yapay Et Üretimi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 08:41

Hızla yayılan bitki bazlı et ürünleri, sağlık tartışmalarının odağına yerleşti. Aşırı işlenmiş gıdaların zararları uzun süredir bilinirken, yeni araştırmalar bazı bitki bazlı ürünlerin hem sağlığımıza hem de gezegene fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Uzmanlar ve bilim dünyası bu konuda ne diyor? Sağlıklı beslenme anlayışımızda köklü değişiklikler kapıda mı?