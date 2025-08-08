Ultra işlenmiş gıdalar yeniden tartışılıyor: Bitki bazlı et ürünleri gerçek sağlık mı vaat ediyor? ‘Kilo vermenize yardımcı olabilir’

Impossible Foods, burgerlerinde kullanılan hindistan cevizi yağı miktarını azaltarak doymuş yağ oranını 8 gramdan 6 grama düşürdü. Yeni tarif, yağsız sığır etine göre yüzde 75 daha az doymuş yağ içeriyor. Beyond Meat ise doymuş yağı 1-2 gram seviyesine çekerek, hindistan cevizi yağı yerine avokado yağı kullanmaya başladı. Üstelik ürünlerine mercimek, bakla, bezelye ve esmer pirinç gibi daha çeşitli bitki proteinleri ekleyerek besin değerini zenginleştirdi. Sodyum miktarında ise yüzde 20’ye varan bir azalma sağlandı.