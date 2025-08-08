Ultra işlenmiş gıdalar yeniden tartışılıyor: Bitki bazlı et ürünleri gerçek sağlık mı vaat ediyor? ‘Kilo vermenize yardımcı olabilir’

DAHA AZ YAĞ, DAHA ÇOK LİF

PAN International ve Good Food Institute tarafından yayımlanan yeni bir rapor, bitki bazlı et ürünlerinin besin değerleri açısından birçok açıdan öne çıktığını gösteriyor. Bitki bazlı ürünler, kırmızı etle benzer miktarda protein içerirken, çok daha fazla diyet lifi sağlıyor. Kırmızı ette bu lif neredeyse hiç bulunmuyor. Ayrıca doymuş yağ oranı belirgin şekilde daha düşük ve kalori miktarı da biraz daha az.