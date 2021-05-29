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Sağlık
Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 - 10:03 | 

Ülser nedir, neden olur? Ülser belirtileri ve tedavisi

Ülser, günlük yaşam kalitesini düşüren bir mide rahatsızlığı olarak dikkat çekiyor. Sindirim sistemini etkiliyor, mide dokusunda meydana gelen yaralar ve iltihaplanmalarla ortaya çıkıyor. Ancak beslenme düzeninde yapılan değişikliklerle belli ölçüde kontrol altına alınabiliyor. Peki ülser nedir, neden olur? Ülser belirtileri ve tedavisi...

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Ülser, mideyi ve sindirim sistemini etkileyen bir rahatsızlık. Pek çok kişinin ortak sorunu olan bu hastalık günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, ülser ile ilgili önemli bilgiler verdi.

2Ülser nedir

Ülser nedir?

Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi ve pepsin gibi sıvılar tarafından tahrip edilip, doku kaybının oluşmasıdır. Doku kaybının yanı sıra mide ya da onikiparmak bağırsağında pepsinin de etkisi ile yaralar oluşur. Enflamasyon adı verilen bu yaralar, ülkemizde mideden çok onikiparmak bağırsağında görülmektedir. Midede oluşan ülserler gastrik ülser, onikiparmak bağırsağında oluşan ülserler duoedenum ülseri veya bulber ülser olarak adlandırılır. 3-5 mm'den 5 cm'e varan genişlikte olabilirler.

3Ülser neden olur

Ülser neden olur?

Midenin koruyucu mekanizmaları ve midede sorun yaratacak mekanizmalar arasında bir dengesizlik ortaya çıkar ise kişide mide şikayetleri başlar. Ülserin ortaya çıkmasını kolaylaştıran bazı faktörler vardır. İnsan vücudunda mekanik ve fizyolojik etkileri olan helicobacter pylori adı verilen bir bakteri, sigara ve alkol tüketimi ile ve bazı ilaçlar ülsere neden olan en önemli etkenlerdir. Bunun yanı sıra;

Genetik faktörler
Dengesiz ve sağlıksız beslenme düzeni
Besinlerde hijyene dikkat etmemek
Aşırı tuz tüketimi
Besinleri az çiğnemek
Uzun süre aç kalmak
Mideyi fazla doldurmak
Uykusuzluk
Yorgunluk
Stres ülserin nedenleri arasında sayılabilir.

4Ülser belirtileri

Ülser belirtileri

Ülserin en sık rastlanan belirtisi, karnın üst kısmında yanma şeklinde hissedilen ağrıdır. Özellikle öğün aralarında kendini daha çok gösteren ülser, özellikle onikiparmak ülseri olan kişileri gecenin herhangi bir saatinde uyandırabilir. Diğer belirtiler ise şöyledir:

Bulantı
Hazımsızlık
Şişkinlik ve gaz
İştahsızlık
Kilo kaybı
Sık acıkma
Kusma ile gelen rahatlama
Yemek yedikten sonra mide ağrısı.

5Tedavisi

Tedavisi

Ülser teşhisinin en doğru yöntemi endoskopidir. Ülserin mide kanserine dönüşmesini önlemede ülserin endoskopi ile erken teşhis edilebilmesi çok önemlidir.

Ülser tedavisinde helicobacter pylori asidini baskılayan ilaçlar ve pozitif bulunursa enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi verilir. Ülser ilaçları mide asitlerini azaltarak kişinin yakınmalarını rahatlatır. Bunun yanı sıra mide asidinin ülser üzerine etkisini ortadan kaldırarak, iyileşmeyi sağlar. Çoğu ülser ilaç tedavisi ile iyileşir. İlaç tedavisinin dışında uygulanan diğer yöntem ise asit ve pepsin salgısını engellemek için bu salgıyı uyaran sinirin (vagus siniri) kesilmesine dayanır. Ancak tekrar etme riski olabilir. Bazı ülser vakaları kanama, daralma -tıkanma, delinme gibi sorunlara yol açarsa ameliyat gerekebilir. Ülserler kronik ve tekrarlayıcıdır, hayat kalitesini azaltır. Tedavi edilemeyen bir ülserin iyileşmesi 10- 15 yıl kadar sürer. Bunun yanı sıra ülser diyeti de ülser tedavisinde yardımcıdır.

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