Ülser nedir, neden olur? Ülser belirtileri ve tedavisi
Ülser, günlük yaşam kalitesini düşüren bir mide rahatsızlığı olarak dikkat çekiyor. Sindirim sistemini etkiliyor, mide dokusunda meydana gelen yaralar ve iltihaplanmalarla ortaya çıkıyor. Ancak beslenme düzeninde yapılan değişikliklerle belli ölçüde kontrol altına alınabiliyor. Peki ülser nedir, neden olur? Ülser belirtileri ve tedavisi...
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Ülser, mideyi ve sindirim sistemini etkileyen bir rahatsızlık. Pek çok kişinin ortak sorunu olan bu hastalık günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, ülser ile ilgili önemli bilgiler verdi.
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Ülser nedir?
Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi ve pepsin gibi sıvılar tarafından tahrip edilip, doku kaybının oluşmasıdır. Doku kaybının yanı sıra mide ya da onikiparmak bağırsağında pepsinin de etkisi ile yaralar oluşur. Enflamasyon adı verilen bu yaralar, ülkemizde mideden çok onikiparmak bağırsağında görülmektedir. Midede oluşan ülserler gastrik ülser, onikiparmak bağırsağında oluşan ülserler duoedenum ülseri veya bulber ülser olarak adlandırılır. 3-5 mm'den 5 cm'e varan genişlikte olabilirler.
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Ülser neden olur?
Midenin koruyucu mekanizmaları ve midede sorun yaratacak mekanizmalar arasında bir dengesizlik ortaya çıkar ise kişide mide şikayetleri başlar. Ülserin ortaya çıkmasını kolaylaştıran bazı faktörler vardır. İnsan vücudunda mekanik ve fizyolojik etkileri olan helicobacter pylori adı verilen bir bakteri, sigara ve alkol tüketimi ile ve bazı ilaçlar ülsere neden olan en önemli etkenlerdir. Bunun yanı sıra;
Genetik faktörler Dengesiz ve sağlıksız beslenme düzeni Besinlerde hijyene dikkat etmemek Aşırı tuz tüketimi Besinleri az çiğnemek Uzun süre aç kalmak Mideyi fazla doldurmak Uykusuzluk Yorgunluk Stres ülserin nedenleri arasında sayılabilir.
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Ülser belirtileri
Ülserin en sık rastlanan belirtisi, karnın üst kısmında yanma şeklinde hissedilen ağrıdır. Özellikle öğün aralarında kendini daha çok gösteren ülser, özellikle onikiparmak ülseri olan kişileri gecenin herhangi bir saatinde uyandırabilir. Diğer belirtiler ise şöyledir:
Bulantı Hazımsızlık Şişkinlik ve gaz İştahsızlık Kilo kaybı Sık acıkma Kusma ile gelen rahatlama Yemek yedikten sonra mide ağrısı.
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Tedavisi
Ülser teşhisinin en doğru yöntemi endoskopidir. Ülserin mide kanserine dönüşmesini önlemede ülserin endoskopi ile erken teşhis edilebilmesi çok önemlidir.
Ülser tedavisinde helicobacter pylori asidini baskılayan ilaçlar ve pozitif bulunursa enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi verilir. Ülser ilaçları mide asitlerini azaltarak kişinin yakınmalarını rahatlatır. Bunun yanı sıra mide asidinin ülser üzerine etkisini ortadan kaldırarak, iyileşmeyi sağlar. Çoğu ülser ilaç tedavisi ile iyileşir. İlaç tedavisinin dışında uygulanan diğer yöntem ise asit ve pepsin salgısını engellemek için bu salgıyı uyaran sinirin (vagus siniri) kesilmesine dayanır. Ancak tekrar etme riski olabilir. Bazı ülser vakaları kanama, daralma -tıkanma, delinme gibi sorunlara yol açarsa ameliyat gerekebilir. Ülserler kronik ve tekrarlayıcıdır, hayat kalitesini azaltır. Tedavi edilemeyen bir ülserin iyileşmesi 10- 15 yıl kadar sürer. Bunun yanı sıra ülser diyeti de ülser tedavisinde yardımcıdır.