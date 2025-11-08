×
Ülkemizde her yıl yaklaşık 41 bin kişi akciğer kanserine yakalanıyor! Bu kanserin yüzde 85’inden sigara sorumlu

Kasım 08, 2025

Dünyada her yıl 2 milyondan fazla ülkemizde de yaklaşık 41 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konuluyor. Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri kadınlarda da meme ve kolorektal kanserlerinden sonra 3. sırada yer alıyor. Kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alan akciğer kanserinin en önemli nedeni olarak sigara gösteriliyor. Öyle ki akciğer kanserinin yüzde 85'inin sigara kullanımı nedeniyle geliştiği belirtiliyor.