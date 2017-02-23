Uğur böcekli kanepe nasıl yapılır?

Her türlü dost, arkadaş partilerinde ilgi toplayan, aynı zamanda sağlıksız endüstriyel abur cubur yerine çocuklarımıza da çok sevdirebileceğimiz, en az onlar kadar renkli, hazırlaması çok kolay, doyurucu, şık görünüşlü ve lezzet küpü atıştırmalık tariflerinden biri daha