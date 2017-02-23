Uğur böcekli kanepe nasıl yapılır?

Hazırlaması kolay, doyurucu, şık görünüşlü ve lezzet küpü atıştırmalık tarifi sizler için derledik...
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1
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Her türlü dost, arkadaş partilerinde ilgi toplayan, aynı zamanda sağlıksız endüstriyel abur cubur yerine çocuklarımıza da çok sevdirebileceğimiz, en az onlar kadar renkli, hazırlaması çok kolay, doyurucu, şık görünüşlü ve lezzet küpü atıştırmalık tariflerinden biri daha
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Malzemeler
•Tam buğday köy ekmeği
•Karabiberli dana füme et
•Dilimli cheddar peyniri
•Krem beyaz peynir
•Cherry domates
•Zeytin
•Zeytin ezmesi
•Mayonez
•Maydanoz
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Hazırlanışı
Çay bardağının ağzı ile ekmekleri daire şeklinde kesin.
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Yuvarlak şekil verdiğiniz ekmekleri servis tabağına dizin.
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Ekmeklerin üzerine krem beyaz peynir sürün.
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Daha dar bir bardak ağzı ile dilim cheddar peyniri kesin.
7
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Sonra füme eti de aynı şekilde kesin.
8
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Önce peynirleri sonra da füme eti ekmeklerin üzerine dizin.
9
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Cherry domatesleri ortadan ikiye kesin ve her kanepenin üzerine bir yarım domates koyun.
10
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Zeytinlerin çekirdeğini çıkarın ve ortadan ikiye keserek uğur böceğinin başını yapmak üzere domatesin ucuna koyun.
Kürdan ucu kullanarak mayonezden göz, zeytin ezmesinden benekleri ve maydanoz sapından antenleri yapın.
11
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Son olarak da kuyruk kısmını maydanoz yaprağı ile süsleyin.
Afiyet olsun!
Not: Bu tarif www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.