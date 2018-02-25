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Nasil Yapilir
 

Üçgen kraker tarifi

Kimse evde yaptığınıza inanmayacak

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1Üçgen kraker tarifi
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Üçgen kraker tarifi

Davet sofralarınızda değişik soslar, peynir ve et tabaklarının yanında servis edebileceğiniz bir kraker tarifi daha.

Fotoğraflar: www.oyascuisine.com

2Hazırlanışı
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Hazırlanışı

Fırını 190 derecede ısıtın.

Un, kekik ve şekeri iyice karıştırın.

3
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Soğuk tereyağı ilave edin.

Karışım ekmek ufağı gibi olana kadar parmak uçları ile karıştırın.

4
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Krema ilave edin.

5
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Hamuru toplayın.

6
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Hafif unlu tezgah üzerinde kısa bir süre yoğurun.

7
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2 eşit parçaya bölün.

8
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Parçaları streç filme sarın.

Katılaşana kadar, aşağı yukarı 30 dakika buzdolabında bekletin.

Dolapta bekleyen hamur parçalarını ısınmaması için tek tek dışarı alın.

9
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Yağlı kağıt üzerine yerleştirerek mümkün olduğu incelikte açın.

Üçgen parçalara kesin.

Üzerine çırpılmış yumurta beyazını sürün.

10
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İri tuz taneciklerini ve dağ kekiğini serpin.



Fırından aldıktan sonra tel ızgara üzerinde soğuması için bekletin.

11
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İyice soğuduktan sonra üçgen parçaları kırmadan birbirinden ayırın.

Bunu yaparken istenirse bıçakla aralarını açın.

Afiyet olsun!

Not: Bu tarif www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.

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