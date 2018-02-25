Üçgen kraker tarifi

Davet sofralarınızda değişik soslar, peynir ve et tabaklarının yanında servis edebileceğiniz bir kraker tarifi daha.Fotoğraflar: www.oyascuisine.com Fırını 190 derecede ısıtın.Un, kekik ve şekeri iyice karıştırın.Soğuk tereyağı ilave edin.Karışım ekmek ufağı gibi olana kadar parmak uçları ile karıştırın.Krema ilave edin.Hamuru toplayın.Hafif unlu tezgah üzerinde kısa bir süre yoğurun.2 eşit parçaya bölün.Parçaları streç filme sarın. Katılaşana kadar, aşağı yukarı 30 dakika buzdolabında bekletin.Dolapta bekleyen hamur parçalarını ısınmaması için tek tek dışarı alın.Yağlı kağıt üzerine yerleştirerek mümkün olduğu incelikte açın.Üçgen parçalara kesin.Üzerine çırpılmış yumurta beyazını sürün.İri tuz taneciklerini ve dağ kekiğini serpin.Fırından aldıktan sonra tel ızgara üzerinde soğuması için bekletin.İyice soğuduktan sonra üçgen parçaları kırmadan birbirinden ayırın.Bunu yaparken istenirse bıçakla aralarını açın.Afiyet olsun!Not: Bu tarif www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.