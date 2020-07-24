Tuz ve baharatı en son ekleyin… İşte en sağlıklı et pişirme yöntemleri

Şekerli içecekler yerine ayran Kalori alımını dengelemek için etin yanında asitli içecek tüketiminden kaçınılmalı bu içecekler yerine az şekerli komposto veya ayran tercih edilmelidir. Yoğurt demir emilimini azaltıyor düşüncesiyle ayran reddedilmemeli bunun yerine demir emilimini artırmak için salata eklenmelidir. Ev yapımı az şekerli limonatalar, taze meyve kompostoları ve soğuk bitki çayları da bayramda yemeklerinize eşlik edebilecek sağlıklı içeceklerdir.