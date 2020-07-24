Tuz ve baharatı en son ekleyin… İşte en sağlıklı et pişirme yöntemleri
Lezzeti artırmak için ete eklenen yağlar, et suyuyla pişirilmiş pilavlar, çorbalar, tereyağlı tatlılar bayramda hızlı kilo alımına ve sağlık problemlerinin artışına sebep oluyor. Bu süreçte sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak ve kilo almamak için dengeli beslenme kurallarına daha fazla özen göstermek gerekiyor.
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Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, Kurban Bayramı’nı sağlıkla geçirmek için beslenme önerilerinde bulundu.
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Eti 24 saat dinlendirin
Kurban etini aynı gün değil, 24 saat dinlendirerek tüketmeye özen göstermek gerekir. Sağlıklı pişirme yöntemi olarak ızgara, sote ve fırınlama tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır. Özellikle kalp damar sağlığı için fazlası son derece zararlı olan yağ kullanımı bayramlarda artmaktadır.
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Ete tuzu ve baharatı en son ekleyin
Kullandığınız et yağlı ise pişirme sırasında ayrıca yağ eklenmemelidir. Posa alımını artırmak için et yemekleri sebzeli tercih edilmeli, eklenecek sebzeler çiğ olarak kullanılmalıdır. Mutfakta kızartmadan her alanda kaçınmak gerekir. Tuz ve baharatları sonradan eklenen ve kısık ateşte pişirilen et besin değerini korur, özelliğini yitirmez.
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Çatalla çevirmeyin, çünkü…
Mangalda pişirilen etlerin kanserojen etkisini azaltmak için eti ateşin üstünde fazla tutmaktan kaçınmak gerekir. Etler sık sık çevrilerek kuruması önlenmeli, bu işlemde çatal kullanılmamalıdır. Çatal kullanıldığında açılan delikten sıvı kaybı olacağından etler besin değerlerini kaybetmektedir. Etle ateş arasında 15 cm aralık olmasına dikkat edilmelidir.
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Et ve kemik suyuna dikkat!
Sağlıklı olduğu düşünülerek kullanılan et suyu ve kemik suyunun yağ içeriğinin yüksek olduğu hatırlanmalı, özellikle kalori alımının arttığı bayramlarda pilav veya çorbaya et suyu eklenmemelidir.
6
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Tatlı tüketimini sınırlandırın, su içmeye özen gösterin
Kurban bayramını sağlıklı geçirmek için öğün atlamak ve tatlı tüketimini sınırlandırmamak kilo alımına sebep olur. Bayramda da ideal kiloyu korumak için fiziksel aktiviteyi özellikle yürüyüşü aksatmamak gerekir. Su tüketiminin daha da önem kazandığı bayramlarda 2-2.5 litre su tüketmeye özen gösterilmelidir.
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Yemekten önce bir kase çorba
Kurbanın kesilmesiyle başlayan et tüketimi bayram boyu sürmektedir. Bayram süresince gün içinde bir öğün et tüketilmemeli, tüketilen etin porsiyonu sınırlandırılmalıdır. “Ekmek tüketmiyorum, doyana kadar et yiyebilirim” düşüncesinin yanlış olduğu unutulmamalıdır. Etin öncesinde bir kase çorba, beraberinde yeşil salata ve 1-2 dilim ekmek tüketilmesi et porsiyonunun sınırlandırılmasında kolaylık sağlayacaktır.
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Şekerli içecekler yerine ayran
Kalori alımını dengelemek için etin yanında asitli içecek tüketiminden kaçınılmalı bu içecekler yerine az şekerli komposto veya ayran tercih edilmelidir. Yoğurt demir emilimini azaltıyor düşüncesiyle ayran reddedilmemeli bunun yerine demir emilimini artırmak için salata eklenmelidir. Ev yapımı az şekerli limonatalar, taze meyve kompostoları ve soğuk bitki çayları da bayramda yemeklerinize eşlik edebilecek sağlıklı içeceklerdir.