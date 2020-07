Tuz ve baharatı en son ekleyin… İşte en sağlıklı et pişirme yöntemleri

Ete tuzu ve baharatı en son ekleyin Kullandığınız et yağlı ise pişirme sırasında ayrıca yağ eklenmemelidir. Posa alımını artırmak için et yemekleri sebzeli tercih edilmeli, eklenecek sebzeler çiğ olarak kullanılmalıdır. Mutfakta kızartmadan her alanda kaçınmak gerekir. Tuz ve baharatları sonradan eklenen ve kısık ateşte pişirilen et besin değerini korur, özelliğini yitirmez.