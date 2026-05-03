Tuvalette bu alışkanlığı sakın atlamayın: Doktordan kolon kanseri uyarısı

BASİT ALIŞKANLIK

Tuvaletten sonra sifonu çekip hiçbir şeye bakmadan çıkmak çoğu kişi için sıradan bir davranış. Ancak gastroenterolog Dr. Trisha Pasricha’ya göre bu alışkanlık, vücudun verdiği bazı önemli sinyallerin gözden kaçmasına neden olabilir.

Pasricha, özellikle kolon ve rektum kanserlerinin 50 yaş altı kişilerde daha fazla dikkat çekmeye başlamasıyla birlikte, bağırsak alışkanlıklarını takip etmenin önem kazandığını söylüyor. Ona göre dışkıya bakmak utanılacak bir şey değil; aksine sindirim sistemi hakkında fikir veren basit bir sağlık kontrolü.





ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ



Kolon kanserinde en büyük sorunlardan biri, hastalığın çoğu zaman ileri evreye kadar belirgin belirti vermemesi. Bu nedenle küçük değişikliklerin bile takip edilmesi erken farkındalık açısından önem taşıyor.

Pasricha’ya göre açıklanamayan ishal, kabızlık, tuvalete daha sık gitme ihtiyacı ya da aniden ortaya çıkan acil tuvalet hissi, özellikle birkaç haftadan uzun sürüyorsa ciddiye alınmalı. Bu belirtiler her zaman kanser anlamına gelmez; ancak kişinin kendi normal düzeninden farklıysa bir doktora anlatılması gerekir.