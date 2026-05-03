Tuvalette bu alışkanlığı sakın atlamayın: Doktordan kolon kanseri uyarısı

#Sağlık#Kolon Kanseri#Kolon Kanserinden Nasıl Korunuruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 08:55

Kolon kanseri genç yaşlarda giderek daha fazla gündeme gelirken, gastroenterolog Dr. Trisha Pasricha basit ama önemli bir alışkanlığa dikkat çekiyor: Tuvaletten sonra dışkıya bakmak. Uzmanlara göre bağırsak alışkanlıklarındaki yeni ve kalıcı değişiklikler, bazen erken dönemde fark edilmesi gereken ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir.