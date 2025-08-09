×
Tuvaletinizi yaparken sakın bunu yapmayın! İşte uzak durulması gereken tuvalet alışkanlıkları

Birçoğumuz farkında değiliz ama yanlış tuvalet alışkanlıklarımız böbreklerden mesaneye kadar pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor. Mesela ıkınarak idrar yapmak ya da özellikle umumi tuvaletlerde klozete tam oturmadan idrarını yapmaya çalışmak, idrar yollarında baskı oluşturarak enfeksiyon riskini artırabiliyor. İşte bu yüzden tuvalet alışkanlıklarınızı gözden geçirmemiz gerekiyor ki farkında olmadan yaptığımız bu küçük hatalar sağlığımızı bozmasın.