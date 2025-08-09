Tuvaletinizi yaparken sakın bunu yapmayın! İşte uzak durulması gereken tuvalet alışkanlıkları

Reardon'a göre bu şekilde ıkınarak idrar yapmak pelvik taban kaslarınızı zayıflatarak idrar kaçırma ve diğer mesane sorunlarına neden olabilir.

Düzeltmemiz gereken tek yanlış tuvalet alışkanlık sadece bu değil…

İdrar yapmak için zorlanmanın yanında her ihtimale karşı tuvalete gitmek, çok uzun idrarını tutmak ve duşta idrarını yapmak da aynı şekilde uzun vadede pelvik sağlık sorunlarına yol açabilir.