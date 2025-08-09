Tuvaletinizi yaparken sakın bunu yapmayın! İşte uzak durulması gereken tuvalet alışkanlıkları

TUVALETİNİZİ TUTMAYIN
Öte yandan, tuvalete gitmeniz gerektiğinde tuvalete gitmeyi ertelemek de vücudunuzu strese sokar.
“Sağlık çalışanları ve öğretmenler gibi bazı meslek grupları, zaman kısıtlamaları nedeniyle tuvalete gitmeyi erteleyebiliyor. Bu da mesanelerinin çok fazla dolmasına, pelvik taban kaslarının idrarı çok uzun süre tutmaktan gerilmesine ve tuvalete gidememelerine neden oluyor.
Enemchukwu, “İdrara çıkmayı geciktirdiğinizde, mesaneniz gerilir ve elastikiyeti olmayan bir ‘sarkık torba’ haline gelir. Zamanla beyniniz “mesanenizi görmezden gelmeye” başlayabilir ve bu da idrarda bakteri birikmesine yol açabilir.” dedi.
2022 yılında yapılan bir çalışmada, idrarı geciktirme ile İYE riskinin artması arasında bir ilişki bulundu.