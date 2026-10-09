Türkiye’de her yıl yaklaşık 27 bin kişiye teşhis konuyor! Gençlerde de yaygınlaşıyor

Meme veya meme başı çevresinde kızarıklık, döküntü ya da deri değişikliği
Meme derisinde yeni gelişen kızarıklık, pullanma, tahriş, kalınlaşma, kabuklanma veya meme başı çevresinde geçmeyen deri değişiklikleri de meme kanserinin belirtileri arasında bulunabilir.
Bu bulgular enfeksiyon veya dermatolojik hastalıklar gibi çok daha sık görülen nedenlerle de ortaya çıkabilir. Ancak özellikle tedaviye rağmen düzelmeyen veya tek taraflı, yeni gelişen değişikliklerde meme kanseri olasılığı da dışlanmalıdır.