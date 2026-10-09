Türkiye’de her yıl yaklaşık 27 bin kişiye teşhis konuyor! Gençlerde de yaygınlaşıyor

Memede şekil veya büyüklük değişikliği

İki memenin birbirinden bir miktar farklı olması normaldir. Ancak memelerden birinde daha önce olmayan belirgin büyüme, küçülme, şekil değişikliği veya asimetri ortaya çıkması dikkate alınmalıdır.

Özellikle bu değişikliğin kısa sürede ortaya çıkması veya giderek belirginleşmesi durumunda meme muayenesi ve gerekli görüntüleme yöntemleriyle değerlendirme yapılmalıdır.