×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİKBEBEKÇOCUKERGENLİKEBEVEYNYAŞAMYAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Türkiye’de her yıl yaklaşık 27 bin kişiye teşhis konuyor! Gençlerde de yaygınlaşıyor

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Meme Kanseri#Gençlerde Meme Kanseri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 09:06

Dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, son yıllarda genç yaşlarda da daha fazla gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de her yıl yaklaşık 27 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor!