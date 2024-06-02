Tüp bebek tedavisinin başarısını bu faktörler belirliyor

Kadın yaşı, üretilen yumurta kalitesini belirgin olarak etkilemektedir. Aynı kadında genetik yapı değişmediği halde, yaş ilerledikçe, özellikle 38 yaşından sonra yumurtaların kromozomal olarak sorunlu yani sağlıksız olma riski artmakta ve bu nedenle oluşacak gebelikte başta Down sendromu olmak üzere birçok rahatsızlığın görülme riski yükselmektedir. Bu nedenle kadın yaşı 30'un altındayken yapılan tüp bebek tedavisi sonrasında, blastokist aşamasında tek, iyi kaliteli bir embriyo transferi ile gebelik şansı yüzde 58-60’lar civarında olurken, 40 yaş sonrasında ihtimaller belirgin olarak azalmaya başlamaktadır.