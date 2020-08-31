Tüp bebek ile doğan çocuklarda sağlık riski var mı?

Sonuçlar güven verici Bu araştırma, bugüne kadarki en güven verici veriler içeriyor. Araştırmacılar, daha fazla sayıda tüp bebek ve kısırlık tedavisi bebeği üzerinde ve daha uzun süreler üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Ancak mevcut çalışma, prosedürlerin çocuklarda uzun vadeli bir hasara neden olmadığını gösteriyor.