Tüm ezberleri bozdu: Popüler yöntem kilo vermeyi zorlaştırıyor! ‘240 kalori daha fazla aldılar’

Sonuç olarak, buz banyoları ve soğuk su terapilerinin zihin ve vücut sağlığına bazı olumlu etkileri olabilir. Ancak kilo verme ya da kalori yakma amacıyla uygulandığında, artan iştah nedeniyle beklenen fayda sağlanamayabilir. Kilo kontrolü için dengeli beslenme ve düzenli egzersiz hala en etkili yöntem olarak kabul ediliyor.



New York Post'un 'Popular wellness trend is supposed to help with weight loss — but it may make you eat more' başlıklı haberinden derlenmiştir.