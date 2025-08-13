Tüm ezberleri bozdu: Popüler yöntem kilo vermeyi zorlaştırıyor! ‘240 kalori daha fazla aldılar’

TÜM EZBELERİ BOZDU
Araştırmanın yürütücülerinden Coventry Üniversitesi Fiziksel Aktivite, Spor ve Egzersiz Bilimleri Araştırma Merkezi Profesörü David Broom, “Buz banyoları ve soğuk suya dalma yöntemleri özellikle sporcular ve sağlıklı yaşam meraklıları arasında popüler. Birçok kişi bu uygulamaların kilo vermeye yardımcı olacağını düşünüyor. Ancak bulgularımız, soğuk suyun vücudu daha fazla çalıştırıp enerji yaktırdığını ancak sonrasında artan iştah nedeniyle bu avantajın kolayca ortadan kalktığını gösteriyor” diye konuştu.