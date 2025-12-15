Tüm ezberleri bozdu: Bitter çikolata biyolojik yaşı düşürüyor! Bunu nasıl yapıyor? Sonuçlar çok şaşırtıcı…

Olmekler (MÖ 1200–400) çikolatayı ilk evcilleştiren uygarlık olarak biliniyor.
1519’da Hernan Cortes, çikolatayı Avrupa’ya tanıttı.
1828’de Coenraad van Houten, kakao yağını ayıran yöntemi geliştirerek modern çikolata dönemini başlattı.
1847’de Joseph Fry, ilk çikolata barını üretmeyi başardı.
İsviçreli Daniel Peter, daha sonra süt tozu ekleyerek sütlü çikolatayı icat etti.
Bugün market raflarında yer alan çikolataların çoğu, artan şeker ve yağ oranları nedeniyle kakao içeriği bakımından geçmişteki örneklerinden oldukça uzak.