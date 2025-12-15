Tüm ezberleri bozdu: Bitter çikolata biyolojik yaşı düşürüyor! Bunu nasıl yapıyor? Sonuçlar çok şaşırtıcı…

Araştırmacılar, teobrominin insan bedenindeki hücresel yaşlanma süreçlerine etki ederek biyolojik yaşı düşürebileceğini belirtiyor. Biyolojik yaş, kişinin gerçek yaşıyla aynı olmak zorunda değil; hücrelerde biriken hasar, yaşam tarzı ve genetik faktörler nedeniyle daha hızlı ya da yavaş ilerleyebiliyor. Uzmanlara göre bu araştırma, günlük besinlerin uzun ömürle olan ilişkisine ışık tutan önemli bir adım niteliğinde.