Topuk dikeni belirtileri nelerdir, neden olur? Topuk dikenine karşı önlemler

Topuk dikeni tedavisi nasıl olur? Topuk dikeninin cerrahi tedavisi önerilen bir yöntem değildir. Bu nedenle tedavinin büyük bölümünü koruyucu yöntemler oluşturur. Bunlar öncelikle kilo verme, uzun süre ayakta durmama ve ortası kavisli ayakkabı giymektir. Bize başvuran kadın hastaların büyük bölümü genelde sonbaharda gelir. Bunun muhtemel sebebi de kadınların yaz boyunca giydikleri tabanı düz olan terliklerdir. Bu nedenle topuk dikeninin önlenmesinde de tedavisinde de ayakkabı ve terlik seçimi önemlidir.