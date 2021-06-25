Topuk dikeni belirtileri nelerdir, neden olur? Topuk dikenine karşı önlemler
Topuk dikeni, gün içerisinde ayakta şiddetli ağrılara yol açabiliyor. Bu rahatsızlık ayak tabanında taş ya da çivi batıyormuş hissi oluşturur ve uzun süre ayakta kalındığında da rahatsız edici ağrılara neden olur. Peki topuk dikeni belirtileri nelerdir, neden olur? İşte topuk dikenine karşı alınabilecek önlemler...
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Topuk ağrısının farklı sebepleri olabilir fakat bunların büyük çoğunluğunun nedeni topuk dikeni (epin kalkanei, plantar fasit) denilen rahatsızlıktır. Topuk dikeni, topuk kemiğinin alt kısmında kemik çıkıntısına neden olan bir kalsiyum birikmesi durumudur. Sık karşılaşılan bu problem günlük hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Peki topuk dikeni belirtileri nelerdir? Topuk dikeni neden olur ve alınabileck önlemler nelerdir? İşte konuyla ilgili detaylar...
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Topuk dikeni belirtileri nelerdir?
Bu rahatsızlığın öne çıkan belirtisi ayakta meydana gelen ağrıdır ve bu ağrı da genellikle sabahları belirgin hale gelir.
Kişi sabah yataktan kalktığında, bu ağrı nedeniyle bir süre topuğunun üzerine basmakta güçlük çekebilir ve ilerledikçe de ağrı tüm gün kendini belli eder.
Topuklu ve sert tabanlı ayakkabılar giymek zor hale gelir.
İlerleyen durumlarda da ağrılar dinlenme esnasında bile sürebilir.
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Topuk dikeni neden olur?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Yıldırım, topuk dikeni nedenleri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.
Topuk dikeninin oluşmasında genelde 3 faktör etkilidir:
Ayağın üzerine binen yük, yani kilo, Ayağın üzerine binen yükün süresi, yani uzun süre ayakta durma veya yürüme, Ayağın orta kavisini desteklemeyen düztabanlı terlik veya ayakkabı kullanımı, yani uygunsuz ayakkabı. Bu üç faktörden biri veya birkaçının olması ayak tabanındaki bandın gerilmesine ve sonuçta topuktan çıkıntı oluşturarak topuk dikeni oluşumuna yol açar.
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Topuk dikeni tedavisi nasıl olur?
Topuk dikeninin cerrahi tedavisi önerilen bir yöntem değildir. Bu nedenle tedavinin büyük bölümünü koruyucu yöntemler oluşturur. Bunlar öncelikle kilo verme, uzun süre ayakta durmama ve ortası kavisli ayakkabı giymektir. Bize başvuran kadın hastaların büyük bölümü genelde sonbaharda gelir. Bunun muhtemel sebebi de kadınların yaz boyunca giydikleri tabanı düz olan terliklerdir. Bu nedenle topuk dikeninin önlenmesinde de tedavisinde de ayakkabı ve terlik seçimi önemlidir.
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Topuk dikenine ne iyi gelir? Topuk dikenine karşı alınabilecek önlemler
Topuk dikeni hastalığı tespit edildikten sonra alınacak bazı basit önlemlerle kendiliğinden geçebilir, ağrının sebebinin gerçekten topuk dikeni olup olmadığından emin olunması gerekir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. M. Nafiz Akman, bu rahatsızlığa karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:
Tanı kesinleştikten sonra ilk yapılacak şey topuğa aşırı yüklenmekten kaçınılmasıdır. Evde çıplak ayakla gezilmemeli, sert zeminlerde uzun süreli ayakta durulmamalı, sıçramalı ve ani depar gerektiren sporlar yapılmamalıdır. Aşırı kilo varsa verilmeye çalışılmalıdır. Evde yumuşak ve ortopedik tabanlı terlikler tercih edilmeli, dışarıda ise ayakkabı içine silikon topuk-taban destekleri konmalıdır. Giyilen ayakkabıların tabanı, zemindeki çıkıntı ve düzensizlikleri ayağa yansıtmayacak şekilde sert/kalın olmalıdır. İnce tabanlı sandalet tarzı ayakkabılarla dışarı çıkılmamalıdır. Ağrı kesiciler ve ılık su banyoları kısmen rahatlatıcı olabilir. Ayak masajı, ayak tabanı-ayak bileği germe egzersizleri ve ayak içi kasları çalıştıran egzersizler (parmaklarla havlu buruşturma, bilye toplama gibi) yapılmalıdır.