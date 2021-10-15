Top sumak nasıl çekilir? Sumak hangi yemeklerde, nasıl kullanılır?
Salataların ve mezelerin vazgeçilmezi sumak, renkli ve ekşi tatlı bir baharat olarak mutfak kültürümüzde sıklıkla kullanılıyor. Çalı görünümlü sumak ağacından toplanarak top sumak olan kurutulan bu faydalı ve lezzetli bitki, kurutulduktan sonra çekilerek sofralarımıza konuk oluyor. Peki, top sumak nasıl çekilir, sumak hangi yemeklerde ve nasıl kullanılır? İşte sumak ve top sumak hakkında işinize yarayacak pratik bilgiler...
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Hepimizin bildiği ekşi bir aroması olan sumak, kırmızı/bordo arası rengiyle yemeklere farklı bir görünüm katarken, lezzetiyle de sofralardan eksik olmayan bir baharat. ülkemizde ise daha çok Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde yetişiyor. Çalı görünümlü sumak ağacından toplandıktan sonra kurutulan tomurcukları, genellikle öğütülerek kullanılıyor.
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Top sumak nasıl çekilir?
Sumak ağacından toplanıp top sumak taneleri, makinelerde öğütülür. Öğütülmüş olan sumak taneleri defalarca elekten geçirilir ve böylece daha da ufalanır. Suyla güzelce yıkandıktan sonra tuzla birlikte tekrar öğütülür. Son olarak tuzla öğütüldükten sonra tam olarak toz haline gelir ve baharat olarak kullanılır.
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Siz de evinizde küçük bir öğütücü alarak kolayca top sumak tanelerini öğütebilirsiniz. Ancak sonrasında mutlaka bir elekten geçirmeyi ihmal etmeyin. Aksi halde top sumak taneleri sert olduğundan salata ve yemeklerin içinde tüketmek neredeyse imkansız olur.
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Sumak nerelerde kullanılır?
Sıklıkla meze ve salatalarda kullanılıyor. Ekşilik katmak istediğiniz yemeklere de rahatlıkla sumak ekleyebilirsiniz.
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Sumak, limon lezzetini sevmeyenler için harika bir alternatiftir. Limon ekşisi yerine sumak kullanarak istediğin ekşilik seviyesini yakalayabilirsin.
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Özellikle tuzla ovulup yıkandıktan sonra acısı giden, piyazlık şeklinde doğranmış kuru soğana sumak eklendiğinde benzersiz bir mezeye dönüşür.
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Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan piyaz, sumak ile birlikte tamamlanarak eşsiz bir lezzete kavuşur.
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Sumak sindirime de yardımcı olması özelliğiyle mantı gibi hamur işi yemeklerinde kullanılır.
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Turşu kurarken içine sumak tozu ya da taze sumak atmak, turşunun ekşilik seviyesine katkı sağlarken aynı zamanda antioksidan özelliğini de artırır.
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Her derde deva sumak çayı özellikle kış aylarında bağışıklık güçlendirici özelliğiyle kullanılır ve yaz aylarında da iyi bir ferahlatıcı içecek olarak tüketilebilir.
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Sumak Hangi Yemeklerde Kullanılır?
Patlıcan mezesi: Meze olarak her yemeğin yanına yakışan köz patlıcan, sarımsak ve sumak ile buluştuğunda benzersiz bir lezzete dönüşür.
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Sumaklı Biber Dolması: Biber dolmasında özellikle nar ekşisi ve sumağın buluşması damak çatlatır.
Tane Sumaklı Balık: Balıklarda özellikle de fırında pişireceğin balık yemeklerinde top sumak, benzersiz bir aroma verir.