Top sumak nasıl çekilir? Sumak hangi yemeklerde, nasıl kullanılır?

Hepimizin bildiği ekşi bir aroması olan sumak, kırmızı/bordo arası rengiyle yemeklere farklı bir görünüm katarken, lezzetiyle de sofralardan eksik olmayan bir baharat. ülkemizde ise daha çok Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde yetişiyor. Çalı görünümlü sumak ağacından toplandıktan sonra kurutulan tomurcukları, genellikle öğütülerek kullanılıyor.