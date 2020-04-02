Tiyatrolar online olarak çocuklarla buluşuyor! İşte 8 harika çocuk oyunu…
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sanat etkinliği iptal edildi, tiyatrolar ertelendi. Ancak bu süreçte dijital olarak takip edebileceğiniz birçok etkinlik var. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, perdelerini online olarak seyirciye açtı. Bunların arasında birçok çocuk tiyatrosu da yer alıyor. İşte çocukların keyifle izleyebileceği oyunlar…
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İşte çocukların keyifle izleyebileceği oyunlar…
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Turta Girmemiş Orman (Çocuk Oyunu) - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Turta Girmemiş Orman’ın yamacındaki dağ, lezzetli dev çileklerle doludur. Sevimli aşçı Ejderha’nın dev çileği yemesi, orman sakinleri tarafından yasaklanmıştır. En sevdiği şeyden mahrum bırakılan sevimli Ejderha, çok huysuz ve mutsuzdur. Ormanın afacan devi Devcan da baba kucağından mahrum bırakıldığı için aynı derecede mutsuzdur. Bu yüzden arkadaşı Ejderha’ya yardımcı olmaya çalışır ancak Ejderha’ya konulan yasağın nedenini bir türlü öğrenemez. Ta ki ormanda çıkan yangın tüm gerçekleri ortaya çıkarana kadar. Bakalım sevimli aşçı Ejderha özlemini çektiği lezzete kavuşabilecek mi?
Tembel Memiş (Çocuk Oyunu) – Ankara Devlet Tiyatrosu
Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, tembel mi tembel Memiş varmış… Oğlunun tembelliği ve sorumsuzluğu yüzünden annesi çok yakınırmış. Kimselere yardım etmeyen, kendi işlerini bile yapmayan Memiş’in tek derdi kırlarda uzanıp keyif yapmakmış. Tembelliği yüzünden sevdiği kız Güllü kendisiyle evlenmek istemeyince, düşünmüş taşınmış ve hiç yorulmadan, çalışmadan zengin olup evlenmenin çaresini aramaya başlamış. Çareyi mutlu ülkede yaşayan Hızır’a sormakta bulan Memiş, uzun mu uzun bir yolculuğa çıkmış. Hızır’dan cevabını alıp dönüş yolunda çalışmanın ve emeğin değerini anlayan Memiş, sonunda muradına ermiş…
Çizmeli Kedi (Çocuk Oyunu) - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
Kral tarafından sarayda kovulan Farfara, kendine kalacak yer arar. Değirmenci Rüzgarla tanışır ve onunla yaşamaya başlar. Rüzgâr, bir şenlikte Kralın kızı Narçiçeğini görmüş ve ona âşık olmuştur. Bu arada şehrin zengin ve kötü kalpli Kont’u da prensesle evlenmek ister. Farfara kıvrak zekâsı ile bir oyun kurarak iyi kalpli ve yoksul Rüzgâr ile prensesi birbirine kavuşmasını sağlar. Bu sayede kendisi de saraya geri döner.
Dünyanın Eski Zamanlarında (Çocuk Oyunu) - Erzurum Devlet Tiyatrosu
Eskilerden, çok eskilerden bir hikâye anlatacağız... Pertev Nail Boratav’dan Türk Halk Edebiyatının güzel örneklerinden olan tekerlemelerle bizden olanı anlatacağız sizlere. Kâh Meddah olup, kâh kukla olup öyküler anlatacağız sizlere, dilimiz döndüğünce gücümüzün yettiğince... Meddahın zekâsını ve kıvraklığını göreceğiz hep birlikte. Eski fakat bugüne çok şey söyleyen, değerini hiç kaybetmeyen bir hikâyeyle... Bazen hüzünlü, bazen de eğlenceli bir yolculuğa çıkacağız, eskimeyen zamanlara doğru...
Papağan Kaçtı (Çocuk Oyunu)- Ankara Devlet Tiyatrosu
Armağan, Rüstem dede ve Gül nine ile yaşayan bir papağandır. Armağan, her gün bir öncekine benzeyen hayatından çok sıkılınca, Sarı Karga'nın da kandırmasıyla evden kaçar. Sarı Karga, Armağan'dan boşalan yere yerleşmek için türlü numaralar yapar. Bu arada Armağan, sokaklarda pek çok zorluk ve olay yaşamaktadır.
Sinco Akıllı Sincap (Çocuk oyunu)- Bursa Devlet Tiyatrosu
Ormanların yok olmasıyla ekosistemin dengesi bozulur, hayvanlar evsiz ve aç kalmaya başlar. Akıllı Sincap Sinco da evsiz kalan hayvanlardan biridir. Yiyecek bulmak için orman kıyısında yaşayan bir eve girer. Ev sahibi Sinco'yu evden yollamanın çaresini arar ve kiralık avcı Kalkaço'yu görevlendirir. Bakalım ev sahibi, yiyeceklerini alıp saklayan bu tatlı kemirgen Sinco'yu evden kovabilecek mi?
Mikrobik ile Gribik (Çocuk Oyunu)- Van Devlet Tiyatrosu
Mikrobik ve Gribik zararlı birer mikroptur. Mikrobik; kötü niyetli, insanlara mikrop bulaştırmayı isteyen, pisliği seven bir mikroptur. Gribik ise adından da anlaşılacağı gibi grip mikrobudur. Mikrobik’e nazaran daha iyi niyetlidir. Saf ve edilgen bir yapısı vardır. Mikrobik ile Gribik, bir gün bulaşacak insan ararken bir çöplüğe yerleşirler. Doğukan, oyun oynarken çöplüğü karıştır ve mikroplar vücuduna girerler. Doğukan hastalanınca doktor ona ilaç yazar. Doğukan’ın kullandığı ilaçlarla, mikroplar arasında başlayan mücadele oyun boyunca devam eder. Mikroplar değişik kılıklarla girerek, ilaçlara yakalanmadan akciğerlere mikrop bulaştırmaya çalışırlar. En sonunda vitamin gelince, onun desteğiyle mikropları yakalayıp, yararlı bakterilere dönüştürürler. Böylece oyun, mutlu sonla biter.