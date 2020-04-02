Tiyatrolar online olarak çocuklarla buluşuyor! İşte 8 harika çocuk oyunu…

Mikrobik ile Gribik (Çocuk Oyunu)- Van Devlet Tiyatrosu Mikrobik ve Gribik zararlı birer mikroptur. Mikrobik; kötü niyetli, insanlara mikrop bulaştırmayı isteyen, pisliği seven bir mikroptur. Gribik ise adından da anlaşılacağı gibi grip mikrobudur. Mikrobik’e nazaran daha iyi niyetlidir. Saf ve edilgen bir yapısı vardır. Mikrobik ile Gribik, bir gün bulaşacak insan ararken bir çöplüğe yerleşirler. Doğukan, oyun oynarken çöplüğü karıştır ve mikroplar vücuduna girerler. Doğukan hastalanınca doktor ona ilaç yazar. Doğukan’ın kullandığı ilaçlarla, mikroplar arasında başlayan mücadele oyun boyunca devam eder. Mikroplar değişik kılıklarla girerek, ilaçlara yakalanmadan akciğerlere mikrop bulaştırmaya çalışırlar. En sonunda vitamin gelince, onun desteğiyle mikropları yakalayıp, yararlı bakterilere dönüştürürler. Böylece oyun, mutlu sonla biter.