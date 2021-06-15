Tırnak bakımı nasıl yapılır? Evde tırnak bakımı için doğal yöntemler

Bakımlı, temiz, parlak ve güçlü tırnaklar için düzenli bakım çok önemli. Tırnakların düzenli olarak temizleyerek bakterilerin tırnak arasına girmesi de engellenebilir. Hem tırnakların temizliği hem de sağlıklı görünmesi evde pratik yöntemler uygulanabilir. Gelin konuyla ilgili detaylara beraber bakalım.
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Tırnak bakımı nasıl yapılır?
Tırnak bakımına ilk olarak temizlemekten başlayınç Önceden kalan oje veya oje kalıntılarını temizleyin. Aseton gibi ürünleri tercih ederken içine doğal yağlar ekleyebilirsiniz. Böylece tırnaktaki nem kaybını giderebilirsiniz.
Daha sonra tırnak uçlarını dikkatli ve düzgün bir şekilde törpüleyin.
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Kullandığınız ürünlerin hijyenin dikkat edin.
Bakım sonrası tırnaklarınıza bir kat astar, üzerine oje ve en üste de şeffaf astar uygulayarak ojenizin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca ojenizi temizlerken tırnaklarınızda renk kalıntılarının kalmasını da önlemiş olursunuz.
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Evde tırnak bakımı için doğal yöntemler
Güçlü tırnaklar için evde doğal yöntemler uygulayabilirsiniz.
Hindistan cevizi yağı: Tırnak bakımında iyi bir antioksidan olan Hindistan cevizi yağını kullanabilirsiniz. Tırnaklarınıza ve çevresindeki deriye ılık Hindistan cevizi yağını sürün ve masaj yapın.
Limon suyu: Limon, kolajen üretimini hızlandıran ve tırnakları daha güçlü hale getiren C vitamini içerir. Tırnakların hafiflemesine ve mikro çatlakların giderilmesine yardımcı olabilir. Bunun için bir limonun suyunu, 1 bardak ılık suyla karıştırın ve tırnaklarınızı 5-10 dakika bekletin.
Elma sirkesi: Elma sirkesi, tırnak etlerini yumuşatmak için çok iyi bir yöntemdir ve ayrıca tırnakların daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı ekleyin ve ellerinizi su içinde birkaç dakika bekletin.