Tırnak bakımı nasıl yapılır? Evde tırnak bakımı için doğal yöntemler

Evde tırnak bakımı için doğal yöntemler Güçlü tırnaklar için evde doğal yöntemler uygulayabilirsiniz.



Hindistan cevizi yağı: Tırnak bakımında iyi bir antioksidan olan Hindistan cevizi yağını kullanabilirsiniz. Tırnaklarınıza ve çevresindeki deriye ılık Hindistan cevizi yağını sürün ve masaj yapın.



Limon suyu: Limon, kolajen üretimini hızlandıran ve tırnakları daha güçlü hale getiren C vitamini içerir. Tırnakların hafiflemesine ve mikro çatlakların giderilmesine yardımcı olabilir. Bunun için bir limonun suyunu, 1 bardak ılık suyla karıştırın ve tırnaklarınızı 5-10 dakika bekletin.



Elma sirkesi: Elma sirkesi, tırnak etlerini yumuşatmak için çok iyi bir yöntemdir ve ayrıca tırnakların daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı ekleyin ve ellerinizi su içinde birkaç dakika bekletin.