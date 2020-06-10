TikTok’tan güvenli bir platform deneyimi için ipuçları

Kaliteli bir uygulama deneyimi için Aile Eşlemesi Modu'nu kullanın TikTok, ebeveynler için geliştirdiği Aile Eşlemesi Modu ebeveynlerin çocuklarının güvenlik ayarlarını bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmelerini sağlıyor. Bu özellikle ebeveynler kendi TikTok hesaplarını çocuklarının hesaplarına eşleyebiliyor ve ekran süresi yönetimi, kısıtlı mod ve doğrudan mesajlar üzerinde düzenlemeler yapabiliyor.