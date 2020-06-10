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GeriOyun Ve Aktiviteler TikTok’tan güvenli bir platform deneyimi için ipuçları
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Hürriyet
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Oyun Ve Aktiviteler
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 15:26,

TikTok’tan güvenli bir platform deneyimi için ipuçları

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında gençlerin dijital platformları kullanma oranı arttı. Dijital platformlar eğlenceli paylaşımların yanı sıra eğitici içeriklerlerle de gençlerin gözdesi haline geldi. Özellikle Covid-19 sürecinde gençler dijital platformlarda daha çok zaman geçirmeye başladı. Böylece gençlerin çevrimiçi faaliyetleri sosyal hayatta sergiledikleri davranışları kadar önemli hale geldi.

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Gençlerin dijital platformlarda kaliteli zaman geçirebilmesi için ebeveynlere de büyük görevler düşüyor. Bu noktada ebeveynlerin çocuklarını yönlendirmesi ve eğitmesi gerekiyor.

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Kısa sürede viral haline gelen akımlarla adını duyuran kısa video platformu TikTok’un popülerliği her geçen gün artıyor. Kullanıcılarına her zaman pozitif bir uygulama ortamı sunmak için çalışan TikTok, Aile Eşlemesi Modu’nu hayata geçirdi. TikTok bu özelliklerle ebeveynlerin, çocuklarını kendi deneyimleriyle yönlendirmesini hedefliyor.

3Kaliteli bir uygulama deneyimi için Aile Eşlemesi Modunu kullanın
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Kaliteli bir uygulama deneyimi için Aile Eşlemesi Modu'nu kullanın

TikTok, ebeveynler için geliştirdiği Aile Eşlemesi Modu ebeveynlerin çocuklarının güvenlik ayarlarını bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmelerini sağlıyor. Bu özellikle ebeveynler kendi TikTok hesaplarını çocuklarının hesaplarına eşleyebiliyor ve ekran süresi yönetimi, kısıtlı mod ve doğrudan mesajlar üzerinde düzenlemeler yapabiliyor.

4Aile Eşlemesi Modu’yla gençlere rehberlik edin
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Aile Eşlemesi Modu’yla gençlere rehberlik edin!

Ebeveynlere ipuçları: Ergenlik çağındaki çocuğunuzun gizlilik ve güvenlik ayarlarını birlikte düzenleyerek ona çevrimiçi güvenlik ve dijital okuryazarlık hakkında eğitim verin ve çevrimiçi deneyimlerine rehberlik edin.

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TikTok dijital güvenlik konusunda ailelerin farkındalığını artırmayı hedefleyen bir kampanya başlattı. #İştebenimailem etiketiyle başlatılan kampanya, kullanıcılarını evlerinde ailece kaliteli zaman geçirmeye teşvik ediyor. Platformun yeni tanıttığı Aile Eşlemesi Modu özelliğine dair ipuçları da sunan kampanya, 300 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.

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Kampanyanın bir parçası olarak, çocuklar için çevrimiçi güvenlik konusunda Uzman Psikolog Dr. Yavuz Samur da aileleri bilinçlendirmek amacıyla video paylaştı..

@tiktok_turkey

Dr. Yavuz Samur'la yeni güvenlik özelliği -“Aile Eşlemesi Modu”nu öğrenin!🎉@dryavuzsamur

♬ orijinal ses - tiktok_turkey

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Teknoloji dünyasının sevilen fenomenlerinden Ekin Kollama da 'Aile Eşlemesi Modu' özelliklerini tanıtan videolarla kampanyaya destek verdi.

@ekinkollama

TikTok’a gelen yeni özellik sayesinde hem kendinizin hem de çocuğunuzun TikTok’ta geçireceği günlük süreyi belirleyebilirsiniz. Nasıl mı? İzleyin.

♬ orijinal ses - ekinkollama

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İşteBenimAilem kampanyası, TikTok'a katılan ünlülerin de dikkatini çekti. Pek çok ünlü kampanyaya katılarak TikTok’un çevrimiçi güvenlik ve dijital okuryazarlığı teşvik eden bu adımını desteklediklerini gösterdiler.

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Oyuncu, manken ve televizyon sunucusu Çağla Şikel, çocuklarıyla birlikte bir video paylaştı.

@caglasikel

Kuzey ♥️ Uzay ♥️ Çağla ##iştebenimailem

♬ I'm Just a Kid - Simple Plan

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TikTok’a aşinalığıyla bilinen iş insanı Okan Kurt da kızı Hira'yla evlerindeki eşyalarla müzik yapan bir video paylaştı.

@okankurt11

##ibrahimtatlises ##hirakurt##iştebenimailem

♬ orijinal ses - dilans77

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TV sunucusu ve oyuncu Ece Erken de oğluyla birlikte havuz kenarında dans ederken paylaştığı videoyla kampanyaya katılanlar arasında.

@eceerken

##istebenimailem

♬ Your First Move Is Their Last Move - maddiefckinsmokez

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