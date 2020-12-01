Tığ işi kordon çanta yapımı

Tasarım Direktörü Tülin İriş tığ işi kordon çanta yapımını uygulamalı olarak gösterdi. İstediğiniz renk ve desende yapabileceğiniz bu çantalar şıklığınıza şıklık katacak. Çanta yapımıyla ilgili tüm püf noktaları anlatan İriş, evlerinde bu uygulamayı yapacaklar için de önerilerde bulundu.
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1
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6 yumak kalın koton ip kullanarak yapabileceğiniz harika bir çanta ile sizlerleyiz. Dilediğiniz renkleri kullanarak yapabileceğiniz bu çantaya görenler bayılacak. 3 numara tığ kullanmalısınız.
2
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Dilerseniz plajda takabilir, dilerseniz de günlük olarak kullanabilirsiniz. Boyutu ve şekli tamamen siz kalmış bu çantayı kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.
3
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İçine de dilediğiniz renklerde astar yapabilirsiniz. Değişik renklerde yapacağınız astar, çantanın delikli yerlerinden gözükecek ve harika bir görünüm sağlayacak.
4
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Halat görüntüsünde öreceğiniz uzun iplerin birleşiminden olan bu çanta, hazırından farksız olacak. İpliğiniz bittikçe yeni yumağı bağlayıp örmeye devam edin ve ilk olarak kordonu tamamen örün.
5
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Örmeye başlarken ilk sırayı gayet gevşek bırakmalısınız ki devamı rahat ilerleyebilsin. Çantanın askısını daha kalın örerken, kendisini biraz daha ince örmelisiniz.
6
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Sadece çanta değil, bu halatlarla Amerikan servis de örebilirsiniz. Kare veya oval biçimde yapabileceğiniz bu servisler, farklı renklerde de olabilir.
7
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Çantayı birleştirme sırasında bir de iğneye ihtiyacınız olacak. Öncelikle çantanın dış çerçevesini yapmalısınız. Çerçeve olacak kadar kısmı kesin ve uçlarını birleştirip dikin.
8
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Dış çerçeveyi oluşturduktan sonra içerisini dizayn etmeye başlayabilirsiniz. Dizaynı iğnelerle tutturarak yapın ve daha sonra iğne ile birbirine değen noktalardan dikin.
9
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Bu model ile yapılabilecek en güzel şeylerden biri de paspastır. İstediğiniz büyüklükte ve renkte harika paspaslar yapabilir veya avizenin dışını kaplayabilirsiniz.
10
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Halat gibi ördükten sonra gerisi tamamen sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz modellerde istediğiniz gibi şeyler örebilirsiniz. Hatta çantanız bittikten sonra üzerine inciler veya boncuklar da dikebilir ve daha da güzel hale getirebilirsiniz.