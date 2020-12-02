Tığ işi hasır kemer ve cüzdan yapımı

Örgü Eğitmeni Zeynep Yolaç konuk oldu. Örgü Eğitmeni Zeynep Yolaç, tığ işi hasır örgüden kemer ve cüzdan kombini yapımını uygulamalı olarak gösterdi. İstediğiniz renkte yapabileceğiniz bu projeyi severek kullanacaksınız. Örgüden kemer ve cüzdan yapımının tüm püf noktalarını anlatan Yolaç, uygulamayı yapacaklar için de önerilerde bulundu.