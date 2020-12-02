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Hürriyet
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Nasıl Yapılır?
Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 11:50 | 

Tığ işi hasır kemer ve cüzdan yapımı

Kıyafetlerin tamamlayıcısı olan kemerleri evde kendiniz de yapabilirsiniz. Uzun elbise ve eteklerinizle kolaylıkla kullanabileceğiniz harika kemer nasıl yapılır? Cevabı aşağıda…

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Örgü Eğitmeni Zeynep Yolaç konuk oldu. Örgü Eğitmeni Zeynep Yolaç, tığ işi hasır örgüden kemer ve cüzdan kombini yapımını uygulamalı olarak gösterdi. İstediğiniz renkte yapabileceğiniz bu projeyi severek kullanacaksınız. Örgüden kemer ve cüzdan yapımının tüm püf noktalarını anlatan Yolaç, uygulamayı yapacaklar için de önerilerde bulundu.

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Ucuna istediğiniz gibi demir tokalar takıp dilediğiniz kıyafete göre kombinleyebilirsiniz. Renk ve toka seçme işi tamamen size kalmış.

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Hasır son dönemlerde mobilyadan takıya her yerde çok moda. Oldukça moda olan hasır, kemerlere de çok yakışacak.

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3,5 numara tığ ve 100 gram hasır ip kullanarak örebileceğiniz bu kemer, oldukça uygun fiyata da mal olacak.

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Tığ işi pirinç modeli diye adlandırabileceğimiz bu örgü modeli, sadece kemer de değil harika cüzdan ve çanta yapımı için de kullanılabilir.

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Yapacağınız cüzdanın içine deri olarak kartlıkta dikmelisiniz. Bölmelerini tamamen sizin belirleyeceğiniz bu cüzdan, tamamen sizin ihtiyacınızı karşılayacak.

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Yine dilediğiniz renklerde yapabileceğiniz bu cüzdanları, ördüğünüz kemere de uygun renklerde yapabilirsiniz.

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Kemeri örerken öncelikle tokayı elimize almalı ve onun üzerine örmeliyiz. İlk önce kemeri örüp, daha sonra tokayı takmayacağız. Bu da kemer örmenin en önemli püf noktasıdır.

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Cüzdan haricinde harika el çantaları da örebilirsiniz. İçerisine de dilediğiniz renkte astar dikip uyumu yakalayabilirsiniz. Sonrasında ise istediğiniz gibi renkli boncuklarla süsleyebilirsiniz.

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