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Hürriyet
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Nasıl Yapılır?
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 12:43 | 

Tığ ile harika çocuk elbisesi nasıl yapılır?

Kız çocuklarının giymeyi en çok sevdiği kıyafet elbiselerdir. Elbise, etek gibi kıyafetlere ilgisi olan çocuğunuz veya torununuz için siz de harika elbiseler örebilirsiniz. Hazırlarını aratmayacak kadar güzellikte elbise örmek için okumaya devam edin...

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Derya Baykal ve Sibel Yüksel çocuk elbisesi yapımını gösterdi. Koton ip, koton kumaş ve 3 numara tığ ile kız çocuklarınız için renk renk elbiseler yapabilirsiniz.

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Şiş veya tığ kullanarak yapabileceğiniz çocuk elbisesinin yaka kısmından örmeye başlayabilirsiniz. Kullanacağınız ip çocuklar giyeceği için ince olmalıdır. Bunun için de 2,5 numara tığ kullanabilirsiniz.

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Aynı modelden elbise haricinde pek fazla şey de yapabilirsiniz. Çocuklarınız için harika yelekler, hırkalar hatta bere bile örebilirsiniz.

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Alt tarafına herkes istediği gibi dilimler yapabilir. Bu dilimlerin asıl amacı altı kumaş olan elbisenin dikişlerini saklamak. Kumaşı da dilediğiniz renkte seçebilir, hatta çocuğunuza da seçtirebilirsiniz. Kendi zevkine uygun seçilen kumaştan yapacağınız elbiseyi giymek için sabırsızlanacaktır.

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Etek kısmı için dilerseniz evde bulunan kumaşları tercih edebilir veya rengarenk farklı kumaşlar tercih edebilirsiniz. Biri örgü biri kumaş olan iki parçayı birleştirmek için dikiş makinesi kullanabilir ya da elde dikebilirsiniz.

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Yaklaşık 1 yaşlarında kız çocuklar için 110x40 cm kumaş yeterli olacaktır. Çocuğunuz daha büyükse kumaşı da ona göre almanız gerekir. Hatta boyunu da dilerseniz uzun, dilerseniz kısa yapabilirsiniz.

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Bu güzel el emeği elbiseyi isterseniz torununuzun doğum günü için hediye yapabilir veya çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz. İkiz çocuklara da aynı renklerde iki tane örebilirsiniz. Emin olun harika duracak!

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Sadece bir yumak yün kullanarak örebileceğiniz bu elbise, hazırlarına taş çıkartacak. Hem de oldukça uyguna mal olacak.

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Hatta dilerseniz farklı motifler de örerek üzerine dikebilirsiniz. Özellikle de çiçek, kelebek gibi motifleri kız çocukları çok sevecek. Kumaşta kullandığınız renkten örülen motifleri örgü kısma dikerek aynı zamanda uyum da yakalayabilirsiniz.

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Dilerseniz de aynı motifleri etek ucunda da kullanabilir, yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Çocuklar bu elbiseye bayılacak.

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