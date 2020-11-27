Nasıl Yapılır? Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 12:43 | 27 Kasım 2020 - 12:43

Tığ ile harika çocuk elbisesi nasıl yapılır?

Kız çocuklarının giymeyi en çok sevdiği kıyafet elbiselerdir. Elbise, etek gibi kıyafetlere ilgisi olan çocuğunuz veya torununuz için siz de harika elbiseler örebilirsiniz. Hazırlarını aratmayacak kadar güzellikte elbise örmek için okumaya devam edin...