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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Tepside kolay içli köfte tarifi

Pratik, lezzetli ve daha az zahmetli. Lezzeti aynı ama şekli biraz farklı...

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1
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Pratik, lezzetli ve daha az zahmetli. Tadı aynı ama şekli biraz farklı...

Malzemeler

400 gr (2 su bardağı)bulgur
150 gr 3/4 su bardağı) irmik
650 ml (2,5 su bardağı) su
200 gr yağsız dana kıyma
Tuz
Karabiber
1 tatlı kaşığı kimyon

İçi için:

500 gr yağlı koyun kıyma (tek çekilmiş)
2 büyük kuru soğan
100/150 gr (1 su bardağı)iç ceviz
Tuz
Karabiber
3 çorba kaşığı tereyağı
1 demet maydanoz
1 adet kesme şeker

Üzeri için:

3 domates rendesi
3 çorba kaşığı tereyağı

2
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Bulgur ve irmik yoğurma kabına konur, üzerine 1,5 bardak sıcak su konur, soğuyana kadar bekletilir.

3
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Suyunu çeken karışıma kıyma ve baharatlar ilave edilir ve iyice yoğurulur, geriye kalan su yavaş yavaş ilave edilir.

4
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Tüm malzeme iç içe geçip, bulgur özleninceye kadar yoğurulur.

5
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Arada kıvamına göre eller suya batırılarak hamur toparlanır. Dış hamur olunca biri biraz daha büyük iki top yapılır, dinlendirilir.

6
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Tavaya tereyağı konur, kızdırılır, soğanlar yemeklik doğranır, içine atılır, şeker ilave edilir, hafifçe kavrulurken kıyma ilave edilir, birlikte kavrulur.

7
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Diş diş kırılan iç cevizler başka bir tavada gevrek olana kadar kavrulur.

8
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Maydanoz ince ince kıyılır. Tuz ve karabiber ilave edilir. Tüm malzeme karıştırılıp, soğumaya bırakılır. Domatesler rendelenir, 3 çorba kaşığı tereyağı ile orta ateşte pişirilir.

9
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Dinlenen hamurun büyük parçası 30 cm çapındaki yuvarlak tepsiye döşenir. Elle düzeltilir. Hafifçe kenar yapılır. Diğeri yağlı kağıdın üzerinde el veya merdane ile incecik açılır.

10
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Tepsideki bulgur hamuruna kıymalı iç yayılır.

11
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Açılan diğer hamurla kıymanın üstü kapatılır.

12
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Hafifçe zeytinyağı ile yağlanır. Dilimlenir. Fırına konur. Pişirme işleminin 15. dakikasında fırın açılır ve domatesli sos üzerine dökülür, bu şekilde 30 dakika daha pişirmeye devam edilir.

13
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Dilimlenerek, Ilık ılık servis yapılır.

Bu tarif yemek blogger'ı Oya Emerk'e aittir.

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