Tepside kolay içli köfte tarifi

Pratik, lezzetli ve daha az zahmetli. Tadı aynı ama şekli biraz farklı...Malzemeler 400 gr (2 su bardağı)bulgur 150 gr 3/4 su bardağı) irmik 650 ml (2,5 su bardağı) su 200 gr yağsız dana kıyma Tuz Karabiber 1 tatlı kaşığı kimyon İçi için: 500 gr yağlı koyun kıyma (tek çekilmiş) 2 büyük kuru soğan 100/150 gr (1 su bardağı)iç ceviz Tuz Karabiber 3 çorba kaşığı tereyağı 1 demet maydanoz 1 adet kesme şeker Üzeri için: 3 domates rendesi 3 çorba kaşığı tereyağıBulgur ve irmik yoğurma kabına konur, üzerine 1,5 bardak sıcak su konur, soğuyana kadar bekletilir.Suyunu çeken karışıma kıyma ve baharatlar ilave edilir ve iyice yoğurulur, geriye kalan su yavaş yavaş ilave edilir.Tüm malzeme iç içe geçip, bulgur özleninceye kadar yoğurulur. Arada kıvamına göre eller suya batırılarak hamur toparlanır. Dış hamur olunca biri biraz daha büyük iki top yapılır, dinlendirilir.Tavaya tereyağı konur, kızdırılır, soğanlar yemeklik doğranır, içine atılır, şeker ilave edilir, hafifçe kavrulurken kıyma ilave edilir, birlikte kavrulur.Diş diş kırılan iç cevizler başka bir tavada gevrek olana kadar kavrulur.Maydanoz ince ince kıyılır. Tuz ve karabiber ilave edilir. Tüm malzeme karıştırılıp, soğumaya bırakılır. Domatesler rendelenir, 3 çorba kaşığı tereyağı ile orta ateşte pişirilir.Dinlenen hamurun büyük parçası 30 cm çapındaki yuvarlak tepsiye döşenir. Elle düzeltilir. Hafifçe kenar yapılır. Diğeri yağlı kağıdın üzerinde el veya merdane ile incecik açılır.Tepsideki bulgur hamuruna kıymalı iç yayılır.Açılan diğer hamurla kıymanın üstü kapatılır.Hafifçe zeytinyağı ile yağlanır. Dilimlenir. Fırına konur. Pişirme işleminin 15. dakikasında fırın açılır ve domatesli sos üzerine dökülür, bu şekilde 30 dakika daha pişirmeye devam edilir. Dilimlenerek, Ilık ılık servis yapılır.Bu tarif yemek blogger'ı Oya Emerk'e aittir.