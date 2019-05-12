Tepside kolay içli köfte tarifi

Pratik, lezzetli ve daha az zahmetli. Tadı aynı ama şekli biraz farklı...



Malzemeler



400 gr (2 su bardağı)bulgur

150 gr 3/4 su bardağı) irmik

650 ml (2,5 su bardağı) su

200 gr yağsız dana kıyma

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon



İçi için:



500 gr yağlı koyun kıyma (tek çekilmiş)

2 büyük kuru soğan

100/150 gr (1 su bardağı)iç ceviz

Tuz

Karabiber

3 çorba kaşığı tereyağı

1 demet maydanoz

1 adet kesme şeker



Üzeri için:



3 domates rendesi

3 çorba kaşığı tereyağı