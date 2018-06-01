Tencere pastası (keki) tarifi

Tencere pastası (keki) Önceden annelerimiz keki tencerede kül üzerinde yaparlardı... O keklerin tadı bambaşkaydı. Tencere keki hem pratik hem çok risksizdir. Elektriklerin olmadığı zamanlarda ise bir kurtarıcı tarif.



Malzemeler



2 adet yumurta



1 su bardağı toz şeker



1 çay bardağı süt



Yarım çay bardağı su



3 yemek kaşığı kakao



1 adet vanilya



1 paket kabartma tozu



1,5 su bardağı un



Çilolata sosu için malzemeler



2 su bardağı süt



1 tatlı kaşığı un



1 tatlı kaşığı nişasta



Yarım su bardağı toz şeker



2 yemek kaşığı kakao



Islatmak için yarım çay bardağı süt veya meyve suyu