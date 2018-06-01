Tencere pastası (keki) tarifi

Önceden annelerimiz keki tencerede kül üzerinde yaparlardı... O keklerin tadı bambaşkaydı. Tencere keki hem pratik hem çok risksizdir. Elektriklerin olmadığı zamanlarda ise bir kurtarıcı tarif.
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1
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Tencere pastası (keki)
Önceden annelerimiz keki tencerede kül üzerinde yaparlardı... O keklerin tadı bambaşkaydı. Tencere keki hem pratik hem çok risksizdir. Elektriklerin olmadığı zamanlarda ise bir kurtarıcı tarif.
Malzemeler
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı süt
Yarım çay bardağı su
3 yemek kaşığı kakao
1 adet vanilya
1 paket kabartma tozu
1,5 su bardağı un
Çilolata sosu için malzemeler
2 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı un
1 tatlı kaşığı nişasta
Yarım su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
Islatmak için yarım çay bardağı süt veya meyve suyu
2
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Hazırlanışı
Orta boy teflon tencereyi tereyağı veya margarin ile güzelce yağlayın.
Yumurtaları köpürene kadar çırpın.
Şekeri de ekleyerek kabarıncaya kadar çırpmaya devam edin.
Süt, su ve kakaoyu ilave edip çırpmaya devam edin.
Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip çırpın ve kek harcını tencereye dökün.
3
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Tencerenin kapağını kapın ve çok kısık ateşte keki pişirmeye başlayın.
Saati kontrol etmeyi unutmayın.
İlk 15 dakika sonra kapağını açıp keki kontrol edebilirsiniz.
20- 30 dakikadan sonra yavaş yavaş kek olmaya başlamıştır.( Her tencerenin kalınlığı farklı olduğundan pişme süresi farklıdır. Kontrol ederek pişiriniz.) Kürdan testi yapıp kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
4
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Pişen keki ocaktan alınız. İyice soğuduktan sonra tencereden servis tabağına ters çevirin.
5
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Keki ortadan ikiye kesin.
Süt veya meyve suyu ile ıslatın.
Üzerine kremanın bir kısmını yayın ( Biraz üzeri için ayırınız.)
Arzu ederseniz meyve dilimleri, damla çikolata vs. kullanabilirsiniz.
6
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Diğer kek parçasını da süt ile ıslatıp ve üzerine pastanın üzerine kapatın ve kalan kremayı pastanın üzerine dökün.