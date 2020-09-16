Temiz beslenme nedir? Faydaları nelerdir?

Sedef Aksu, temiz beslenmenin vücutta hangi hastalıklara iyi geldiği konusunda da şu bilgileri aktardı: “Temiz beslenme tıbbi nedenlerden dolayı kısıtlanmış yiyeceklerin öngörüldüğü bir diyet programı değildir. Daha sağlıklı yaşam için iyi beslenme alışkanlıklarından oluşan yaşam tarzıdır. Temiz beslenmede bilinen tüm önemli tetikleyici gıdalar ortadan kaldırıldığından dolayı, ‘kapsamlı eliminasyon diyeti’ olarak büyük faydaları bulunmaktadır. Bu beslenme planı otoimmün sorunlar, bağırsak ve sindirim sorunları, depresyon, anksiyete veya ruh sağlığı sorunları, kandaki şeker miktarı yüksek seviyelerde gözlenen kişiler için de önerilir.”