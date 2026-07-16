Telefonunuzu tuvalete götürüyorsanız bir kez daha düşünün: Ekranlarda bakteri sayısı 65 kat arttı

Bir telefonda çok sayıda bakteri bulunması, cihaz sahibinin mutlaka hastalanacağı anlamına gelmiyor. İnsan derisinde, havada, toprakta ve ev ortamında doğal olarak bulunan birçok bakteri türü sağlıklı kişiler için zararsız.

Test edilen telefonlarda en sık rastlanan mikroorganizmalar arasında Staphylococcus ve Micrococcus grubu bakteriler yer aldı. Bunların birçok türü insan cildinde doğal olarak bulunuyor.

Ancak bazı bakteriler açık yaralara, gözlere veya tıbbi cihazlara ulaştığında enfeksiyonlara neden olabiliyor. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, yaşlılarda, hastalarda ve yeni ameliyat geçirenlerde risk daha yüksek olabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar yalnızca bakteri sayısına değil, bulunan bakterinin türüne ve hangi yolla vücuda girdiğine bakılması gerektiğini vurguluyor.