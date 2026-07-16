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Telefonunuzu tuvalete götürüyorsanız bir kez daha düşünün: Ekranlarda bakteri sayısı 65 kat arttı

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#Sağlık#Yaşam#Akıllı Telefonlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 09:36

Telefonlarımız gün boyunca ellerimizden, masalardan, toplu taşıma araçlarından ve mutfak tezgâhlarından geçiyor. Birçok kişi cihazını tuvalete de götürüyor. Beş telefon üzerinde yapılan küçük çaplı bir deney, tuvalet ziyaretinin ardından bazı cihazlardaki bakteri miktarının ikiye katlandığını, bir telefonda ise 65 kat arttığını ortaya koydu. Uzmanlara göre asıl tehlike yalnızca bakteri sayısı değil; telefonun eller, yüz ve yiyecekler arasında sürekli bir taşıma noktası haline gelmesi.