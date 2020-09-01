Tek başına bir ecza deposuna bedel! Yararları öyle çok ki...

Hem kilo verdiriyor hem de mutlu ediyor Uzmanlara göre obeziteden koruyan zerdeçal, serotonin kaynağı olduğu için mutluluk veriyor. Uzman Dr. Yegane Özcan, aşırı kilo problemi olan kişilerin gönül rahatlığıyla zerdeçalı tüketebileceğini söyleyerek, "Zerdeçalın içinde bulunan serotonin sayesinde zayıflarken mutlu olur ve depresyona girmezsiniz" dedi.