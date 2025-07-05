Tehlike çok büyük! Ergenlerde ekran süresi 9 saati buluyor, yetişkinler günde 100 kez telefonunu kontrol ediyor

Dijital dünyada sürekli erişilebilir olma hali nelere neden oluyor?
Özellikle gençler dijital teknolojilerle yoğun etkileşim içinde ve bu durum gelişim süreçlerini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Ergenlik dönemi kimlik ve kişilik gelişiminin devam ettiği hassas bir evredir, dijital mecralarda geçirilen zaman gençler üzerinde derin psikolojik etkiler oluşturuyor.
Gençler sosyal medyada geçirdikleri zamanı, kendi hayatlarıyla kıyasladıklarında sıklıkla yetersizlik hissine kapılıyor. Bu durum, özgüven sorunlarına ve duygusal dalgalanmalara yol açabiliyor. Ayrıca dijital dünyada sürekli erişilebilir olma hali, bireylerin gerçek hayattan kopmalarına neden oluyor. Dijital uyaranlara sürekli maruz kalmak sadece gençlerde değil, yetişkinlerde de zihinsel yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve unutkanlık gibi sorunları artırıyor.