Tehlike çok büyük! Ergenlerde ekran süresi 9 saati buluyor, yetişkinler günde 100 kez telefonunu kontrol ediyor

Günde ortalama 100 kez telefon kontrol ediliyor

Dijital bağımlılık giderek artıyor ve artık hayatın her alanını etkiliyor. Bu alandaki bağımlılık giderek artıyor. Dijital teknolojiler o kadar yaygınlaştı ki her an yanımızdalar, her an cebimizdeler. Elbette ki hayatı kolaylaştıran yanlarının farkındayız. O açıdan vazgeçilmezler. Fakat çok uzun saatler boyunca bunu kullandığımızda artık ihtiyacın ötesine geçen bağımlılığa dönüşüyor.