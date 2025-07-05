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Tehlike çok büyük! Ergenlerde ekran süresi 9 saati buluyor, yetişkinler günde 100 kez telefonunu kontrol ediyor

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#Ekran Bağımlılığı#Ergenlerde Telefon Kullanımı#Ekran Maruziyeti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 09:20

Modern yaşamın vazgeçilmezi haline gelen dijital teknolojilerin ve sosyal medyanın insan psikolojisi üzerindeki etkileri, endişe verici boyutlara ulaşıyor.