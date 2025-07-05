Tehlike çok büyük! Ergenlerde ekran süresi 9 saati buluyor, yetişkinler günde 100 kez telefonunu kontrol ediyor

Dijital sınırlar yasaklarla değil konuşarak konulmalı

Dijital sınırlar koymak günümüz koşullarında hem mümkün hem de gerekli. Bu yasaklarla değil, aile içinde ortaklaşa inşa edilen kurallarla sağlıklı şekilde yürütülmesi gerekiyor. Kurallar çocuklara sadece bir yasaklama olarak sunulursa bu hem çatışmalara neden olur hem de uygulanmaz. Bunun yerine dijital kullanımı birlikte değerlendirerek, çocukla açık ve yaşına uygun bir iletişim kurmak gerekir. ‘Sana güvenmiyorum, o yüzden yasaklıyorum’ demek yerine, ‘Dijital teknolojileri daha dengeli nasıl kullanabiliriz, birlikte konuşalım’ demek, çocukların bu kuralları içselleştirmesini sağlar.