Tavuk yemeklerini daha lezzetli yapan bu sırları sadece usta aşçılar biliyor

Tavuklarınızı pişirmeden önce tuzlu suda bekletirseniz hem daha nemli hem de daha lezzetli olacaktır. Bu işlemi özellikle fırında pişireceğiniz tavuklarınıza uygulayın. Tuzlu sudan çıkardıktan sonra yağ ve baharatlarla her zamanki gibi marine edebilirsiniz.

Aynı şeyi tavukları kuru tuzla kaplayarak da yapabilirsiniz. Tuzlu suyla aynı sonucu elde edersiniz ancak daha az uğraştıracaktır.

Tavuk kanat pişirirken, etlerinizi yağa atmadan önce tuz ve karbonata güzelce bulamak da tavuğun fazla nemini alır, kabuğunun çıtır çıtır olmasını sağlar.