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Tatlıyı iftardan en az 2 saat sonra tüketin

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#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 08:32

İftarda aşırı şerbetli ve yağda kızartılan hamur tatlılarından uzak durulması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Seda Nasuhbeyoğlu, "İftar sırasında veya hemen sonrasında yapılacak tatlı tüketimi, sindirim problemlerine ve kan şekeri bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle tatlının iftardan en az 2 saat sonra tüketilmesi daha doğru olacaktır" diye konuştu.