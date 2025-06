Araştırmanın diğer kıdemli yazarı Javier Pizarro-Cerda, “Veba bakterisi, insanlık tarihinde benzersiz bir yere sahip. Bu nedenle bu pandemilerin nasıl yayıldığını anlamak, gelecekteki küresel tehditleri önlemek açısından hayati önemde… Nihayet vebanın ne olduğunu ve kendimizi nasıl savunabileceğimizi daha iyi anlamaya başladık” diyor.



Daily Mail'in 'Scientists SOLVE the mystery of the Black Death's prolonged reign of terror - as they pinpoint a single gene that allowed it to endure across centuries' başlıklı haberinden faydalanılmıştır.