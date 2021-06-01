Tansiyon yükselmesi belirtileri nelerdir? Yüksek tansiyon nedenleri, tedavisi ve dikkat edilmesi gerekenler

Nasıl tedavi edilir? Tansiyon yüksekliği durumunda eşlik eden göğüs ağrısı, konuşmada bozulma, kol ve veya bacaklarda güç kaybı, görmede bozulma, bayılma, bilinç değişikliği gibi acil durumlardan herhangi biri veya fazlası söz konusu ise mutlaka acil servise başvurmak gerekir.



Hipertansiyon kronik ve akut süreçlerle hastalarda bir çok organa zarar veren ciddi bir hastalık olup, mutlaka uzman doktor muayenesi ile tedavi edilmelidir. Günümüzde hipertansiyon tedavisinde bir çok ilaç kullanılmaktadır. Hangi ilacın size uygun olduğuna doktorunuz tarafından yapılacak muayene ve tetkikler sonucunda karar verilir.



Ayrıca halk arasında ilaca bir kez başlarsam artık ilacı bırakamam korkusuyla doktora gelmeyen veya bu nedenle önerilen ilacı kullanmayan bir çok hasta ile karşılaşmaktayız . Bu tamamen yanlış bir kanı olup yaşam tarzı değişiklikleri ile ilacı bırakan bir çok hasta olmaktadır. Burada önemli olan konu doktor önerisi olmadan ilacın bırakılmaması, kan basıncı takip ve kontrollerinin aksatılmaması gerçeğidir.