Tane tane pilav yapmanın püf noktaları

Daha lezzetli ve tane tane pilavlar yapmanın sırlarını öğrenmek için bize kulak verin.Pilavlarınızın daha beyaz olması için pirinci yıkadıktan sonra üzerine birkaç damla limon sıkın.Pilavınızın lapa olmaması için pirincinizi çok iyi yıkayın.Pilavınıza lezzet katmak için et suyu veya tavuk suyu kullanabilirsiniz.Pilav pişirirken çok derin olmayan, geniş ve kapaklı bir tencere tercih edin.Pilavınızın tane tane olması için pişirirken tencerenin içerisine ince bir dilim limon koyun.Pilavınızın iyi demlenmesi ve tane tane olması için ateşten aldıktan hemen sonra tencerenin üzerine kağıt havlu koyarak kapağını kapatın.Pilav pişirirken buharın yok olmaması için kapağını sıkıca kapatın.