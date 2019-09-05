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Hürriyet
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Nasil Yapilir

Tane tane pilav yapmanın püf noktaları

Daha lezzetli ve tane tane pilavlar yapmanın sırlarını öğrenmek için bize kulak verin.

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1
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Daha lezzetli ve tane tane pilavlar yapmanın sırlarını öğrenmek için bize kulak verin.

2
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Pilavlarınızın daha beyaz olması için pirinci yıkadıktan sonra üzerine birkaç damla limon sıkın.

3
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Pilavınızın lapa olmaması için pirincinizi çok iyi yıkayın.

4
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Pilavınıza lezzet katmak için et suyu veya tavuk suyu kullanabilirsiniz.

5
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Pilav pişirirken çok derin olmayan, geniş ve kapaklı bir tencere tercih edin.

6
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Pilavınızın tane tane olması için pişirirken tencerenin içerisine ince bir dilim limon koyun.

7
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Pilavınızın iyi demlenmesi ve tane tane olması için ateşten aldıktan hemen sonra tencerenin üzerine kağıt havlu koyarak kapağını kapatın.

8
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Pilav pişirirken buharın yok olmaması için kapağını sıkıca kapatın.

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