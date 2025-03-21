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Tamamen sağlıklı olmasına rağmen 46 yaşında kalp krizi geçirdi! İşte göz ardı ettiği az bilinen uyarı işaretleri…

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#Kalp Krizi#Kalp Krizi Belirtileri#Kalp Krizi Erken Uyarı İşaretleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 09:05

Nikki henüz 46 yaşındayken omuz ağrısı ve mide bulantısı dalgalarıyla karşılaştığında, perimenopoz dönemine girdiğini düşündü. Ancak bunlar aslında 50'li yaşların altında giderek artan ciddi bir acil durumun işaretleriydi.