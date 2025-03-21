Tamamen sağlıklı olmasına rağmen 46 yaşında kalp krizi geçirdi! İşte göz ardı ettiği az bilinen uyarı işaretleri…

BELİRTİLER BİR HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Ani göğüs ağrısı ve nefes darlığı bilinen kırmızı alarmlardır. Ancak daha önce hiçbir sağlık sorunu olmayan Nikki, alışılmadık belirtilerin kalp krizi geçirmeden yaklaşık bir hafta önce başladığını söyledi.

“Olaydan yaklaşık bir hafta önce sabahları uyandığımda sol omzum ağrıyordu” diyen Nikki, şunları söyledi:

“Sanki yanlış şekilde uyuyormuş gibi hissediyordum. Bunun muhtemelen perimenopozdan kaynaklanan donmuş bir omuz olduğunu düşündüm. Sonra kalp krizi geçirmeden bir gün önce sabah uyandığımda omzum yine ağrıyordu. Kusacakmışım gibi hissettim. Yine de günüme normal bir şekilde devam ettim ve mide bulantısını atlatmam yaklaşık 15 dakika sürdü.”