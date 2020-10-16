Tam mevsimi… ‘Nasılsa geçer’ diye beklemeyin

Bulgular karışabilir Alerji geliştiğinde üst ve alt solunum yolları ile ilgili bulgular görülebiliyor. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, burun kaşıntısı, genizde kaşıntı hissi, gözlerde kızarıklık, sulanma gibi sorunlar yaşanıyor. Bunların dışında düzelmeyen kuru öksürük, hışıltı, nefes darlığı gibi alt solunum yolları ile ilgili bulgular da gözlenebiliyor. Prof. Dr. Gülbin Bingöl, sonbaharla beraber en önemli sorunlardan birinin viral enfeksiyonlar olduğuna dikkat çekerek şöyle diyor: “Bu yıl Covid-19 enfeksiyonunun da tedirginliği 7’den 70’e herkesi fazlasıyla tedirgin ederken, çocuklu aileler de çocuklarındaki alerjik reaksiyonlara karşı ayrı bir endişe yaşıyor. Sonbaharda özellikle grip gibi virüsler çok fazla görünüyor. Bu virüslere bağlı grip, nezle gibi bulgularla öksürük ve hırıltı sık yaşanan sorunlar arasında yer alıyor. Tüm bu belirtiler alerjide de görünüyor. O nedenle de bu iki hastalığın ayrımına doğru bir şekilde vararak olması gereken tedaviyi uygulamak gerekiyor. Aksi takdirde çocuğa yanlış ilaçlar verilerek zaman kaybı yaşanıyor!”