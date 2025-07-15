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Tam bir güç deposu! Uzmanlar ona 'süper besin' diyor... İşte bu minik tohumları tüketmenin en iyi yolu

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#Chia Tohumları#Omega-3#Chia Tohumu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 07:34

Küçük boyutlarına rağmen besin değeri açısından oldukça güçlü olan chia tohumları, sağlıklı yağlar, protein ve lif kaynağıdır. Uzmanlar, bu ‘süper gıda’nın beslenmenize kolayca dahil edilebileceğini ve sağlığınız için birçok fayda sunabileceğini belirtiyor.