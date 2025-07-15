Tam bir güç deposu! Uzmanlar ona 'süper besin' diyor... İşte bu minik tohumları tüketmenin en iyi yolu

CHİA TOHUMLARINI TÜKETMENİN EN İYİ YOLLARI

Hem Ludlam-Raine hem de Hope, chia tohumlarının tam faydalarını elde etmek için ıslatılması gerektiğini vurguluyor. Ludlam-Raine, "Sadece 10 ila 15 dakika suda veya sütte bekletmek, şişmelerine ve jel oluşturmalarına olanak tanır, bu da sindirimlerini kolaylaştırır ve besin faydalarını açığa çıkarmaya yardımcı olur" diyor. Hope, öğütmenin de ön sindirim sürecini kolaylaştırarak besin maddelerine erişimi artırdığını ekliyor.

Ludlam-Raine, kuru tüketilebileceğini ancak büyük miktarlarda tüketildiğinde boğulma riski taşıdığı için bol sıvı ile alınması gerektiğini önemle hatırlatıyor.