×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİKBEBEKÇOCUKERGENLİKEBEVEYNYAŞAMYAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Tam 132 kilo verdi! İnanılmaz bir başarı öyküsü... Peki bunu nasıl yaptı?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Kilo Verme#Sağlıklı Kilo Verme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 09:09

Tam 195 kg ağırlığa kadar ulaşan ve yas sürecinde kontrolünü kaybeden Erin Vlack, önce fazla kilolarından kurtuldu, ardından konfor alanını terk ederek okyanus ötesine taşındı. Kendine yepyeni bir dünya inşa eden Erin’in hikayesi çok fazla insana ilham olacak nitelikte.