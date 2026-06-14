Tam 132 kilo verdi! İnanılmaz bir başarı öyküsü... Peki bunu nasıl yaptı?

İLK İŞİ GÖÇMENLİK AVUKATLARINI ARAMAK OLDU
Bu düşüncenin aklına düştüğü günün tam olarak öğleden sonrasında Erin vakit kaybetmeden göçmenlik avukatlarıyla iletişime geçti.
“Bahanelerin araya girmesine fırsat vermeden, demiri tavında dövmek gerektiğine her zaman yürekten inanmışımdır” diyen Erin şunları söyledi:
“Şimdi, bu kararımdan bir yılı aşkın bir süre sonra, İspanya, Valensiya’da Gavin’in evine yürüyerek 20 dakikadan daha az mesafede, üç odalı müstakil bir ev kiraladım. Hayatımın en mutlu ve en sağlıklı dönemini yaşıyorum.”