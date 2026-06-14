Tam 132 kilo verdi! İnanılmaz bir başarı öyküsü... Peki bunu nasıl yaptı?

ABD’de yaşayan Erin Vlack’in geçtiğimiz yılın nisan ayında, ilaç sektöründeki garanti ve düzenli işinden ayrılalı henüz iki ay olmuştu. O sırada başka bir şirketle tam zamanlı bir pozisyon için görüşmeler yapıyordu.

Kendisine teklif ettikleri kıdemli direktörlük pozisyonunu kabul etmek son derece cazipti ancak son dakikada bu fikirden tamamen vazgeçti.