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Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2022? 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir, teşekkür hesaplama bilgisi

#Teşekkür Belgesi Kaç Puanla Alınır#45,6,7,8,9,10,11,12. Sınıf Takdir, Teşekkür Hesaplama#Takdir Teşekkür Belgesi

Yarıyıl tatiline sayılı zaman kala karne alacak öğrenciler ve velilerin en çok araştırdığı konular arasında takdir ve teşekkür belgesi hesaplama bilgileri yer alıyor. Bir dönem boyunca gerçekleştirilen sınavlardan elde ettikleri başarı puanlarına göre öğrenciler karnelerin yanında takdir ve teşekkür belgeleri alacaklar. Peki, takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir, teşekkür hesaplama bilgisi.

1/3Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2022 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir, teşekkür hesaplama bilgisi

E-okul sistemi üzerinden öğrenci puan bilgileri erişime açılmadan önce takdir, teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır merak ediliyor. Peki takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2022? İşte Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, takdir teşekkür hesaplama bilgileri...

2/3TAKDİR, TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2022

TAKDİR, TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2022?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

3/34,5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF NOT ORTALAMASI NASIL ALINIR

4,5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF NOT ORTALAMASI NASIL ALINIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

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